Pumas se van abucheados por su afición a pesar de finalizar el Apertura 2025 en casa con triunfo

Ciudad de México.- A pesar de haber cerrado la actividad en el Estadio Olímpico Universitario del Apertura 2025 con victoria, los Pumas fueron abucheados por su misma afición, la cual les recriminó el desempeño irregular que ofrecieron a lo largo del certamen. Uno de los mayores reprochados fue Efraín Juárez, quien, desde su rol como técnico, estuvo envuelto en varias polémicas por insultar a los árbitros.

Los Pumas consiguieron una victoria que les inyectó vida en el Apertura 2025, pues, luego de la goleada que le propinaron a los Xolos de Tijuana, se metieron en el último peldaño para poder disputar el repechaje, a falta de una jornada para que finalice el torneo. José Juan Macías, Álvaro Angulo, Rodrigo López y Rubén Duarte fueron los responsables de marcar las anotaciones para los locales, mientras que Kevin Castañeda descontó para Xolos de la vía penal.

Luego de que el encuentro finalizara, los futbolistas de Pumas se reunieron en el campo para hacer el clásico saludo de 'Goya' con los aficionados que se dieron cita en C.U., aunque fueron recibidos por abucheos por parte de 'La Rebel'. Varios aficionados desde las gradas del recinto mostraron playeras con la leyenda: "Respeten nuestra historia"; así mismo, dejaron de entonar los cánticos del equipo y se limitaron a protestar contra la plantilla.

Efraín Juárez fue uno de los mayores recriminados cuando se acercó a la barra del pebetero, ya que fue señalado como el mayor culpable por el bajo rendimiento del equipo. Luego de recibir una serie de insultos, el entrenador se limitó a cruzar los brazos mientras observaba a la grada, para luego aplaudir mientras se marchaba al vestuario.

Con esta ocasión, fue el tercer encuentro consecutivo en que la afición universitaria niega el cántico a sus jugadores, señal inequívoca de descontento por lo observado en los últimos compromisos.

Pumas se encuentra en la décima posición, siendo el último equipo que podría ingresar al repechaje del Apertura 2025, por lo que es primordial cerrar con una victoria, aunque en la última jornada tendrán un encuentro complicado. Para la jornada 17, los universitarios se medirán ante el Cruz Azul, quien marcha como el superlíder.

