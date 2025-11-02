Pumas sigue con vida; golea a Xolos de Tijuana y se mete en la pelea por el Play-in del Apertura 2025

Ciudad de México.- A pesar de tener un desempeño irregular, sobre todo en la parte final del torneo, los Pumas de la UNAM se metieron en puestos para disputar el play-in del Apertura 2025 a falta de una jornada para finalizar la parte regular de dicho certamen. El Estadio Olímpico Universitario volvió a ser factor para que los locales terminaran goleando a los Xolos de Tijuana con marcador de cuatro goles por uno.

Los Pumas dejaron atrás el ruido que se levantó a mitad de semana, luego de que se diera a conocer de manera extraoficial que Aaron Ramsey habría pedido a la directiva el finalizar su contrato antes de que culmine el Apertura 2025. Dicha decisión por parte del galés proviene del mal momento que ha atravesado desde su llegada al balompié mexicano, derivado de varias lesiones que han mermado su rendimiento, aunado con un problema personal que lo afectó desde hace un par de meses.

#Deportes | Aaron Ramsey habría abandonado Pumas; problemas personales y lesiones lo alejan de la Liga MX ?uD83DuDC40https://t.co/0ib1P8GNRH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

Los universitarios salieron a la cancha con la consigna de asegurar el resultado desde el inicio, lo cual se reflejó en el marcador desde los primeros instantes; apenas corría el minuto 15 cuando José Juan Macías marcó el primer gol para los locales. El delantero remató de cabeza un centro que, en primera instancia, parecía que se había pasado, aunque con el recurso de la testa, logró 'bombear' al arquero.

¡GOLAZO DE LOS PUMAS! JJ Macías se eleva como los grandes y pone el 1-0 uD83DuDD25



uD83DuDCF2uD83DuDCFA¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! uD83DuDFE0 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/gObU40mtXS — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 2, 2025

Cuando parecía que el encuentro se iría al descanso con diferencia mínima en la pizarra, bastaron un par de minutos para que cayeran dos anotaciones más para los universitarios. Álvaro Angulo aprovechó una confusión en el área chica luego de un tiro de esquina para marcar por segunda ocasión para Pumas; apenas se reanudó el encuentro, Rodrigo López robó el balón y metió un disparo cruzado que se coló entre las piernas de 'Toño' Rodríguez, arquero de Xolos.

¡MINUTOS DE LOCURA Y ESTO YA ES GOLEADA! uD83EuDD2F Pumas anota el segundo y el tercero en dos minutos uD83DuDD25



uD83DuDCF2uD83DuDCFA¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! uD83DuDFE0 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/U4hA8pkG1L — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 2, 2025

Ya con aroma a goleada, llegó el descuento para los Xolos, pues Kevin Castañeda cobró de manera efectiva un penal que se marcó por un tropezón de un defensivo universitario. El último gol para Pumas cayó de la mano de Rubén Duarte, que aprovechó un rebote en el área y marcó el cuarto gol de la jornada.

Sí bien, Pumas se metió en el último lugar de acceso al Play-in; es primordial que cierren con victoria en la jornada 17 del Apertura 2025, aunque tendrán una aduana complicada, pues se enfrentarán al Cruz Azul, quien se encuentra como líder del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui