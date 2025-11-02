Saint-Maximin se luce en el América vs León; Águilas aprietan la pelea por el liderato del Apertura 2025

Ciudad de México.- Allan Saint-Maximin se convirtió en el verdugo del León, pues con su gran actuación y su gol ante el equipo de la 'Fiera', finalizó sus aspiraciones de poder conseguir un boleto para la Liguilla y han quedado matemáticamente eliminados. Por si fuese poco, los de Coapa han cerrado la lucha por el liderato del Apertura 2025, dejando la definición de la cima a la última jornada de actividades del torneo.

Luego de 16 compromisos disputados en el actual torneo, no hay un superlíder definido y se llegará al último partido del año con la primera posición en juego; luego de haber dominado en gran parte del Apertura 2025, los Diablos del Toluca han tenido un mal cierre y cedieron la primera posición. Cruz Azul y el América se metieron de lleno en la lucha, además de los Tigres de la UANL, estando los primeros cuatro lugares a solo dos unidades de diferencia.

#Deportes | Diablos del Toluca desaprovecha visita al Estadio Jalisco; empata con el Atlas y se aleja del liderato ??https://t.co/qhNgZ7erwW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Saint-Maximin puso alto a las críticas en su contra, pues arrastraba un déficit de anotaciones que superaba los tres meses; el francés había decaído mucho en su nivel, luego de haber tenido un gran desempeño en los primeros partidos en el balompié mexicano. Allan aprovechó el rebote luego de un tiro de esquina para sacar un potente disparo que entró por el ángulo superior izquierdo, imposibilitando cualquier reacción del arquero rival.

¡GOLAAAAAZO de Allan Saint-Maximin y las Águilas abren el marcador! ??uD83DuDD25 pic.twitter.com/KdpMqVC1Or — Club América (@ClubAmerica) November 2, 2025

Ya con la ventaja en el marcador y luego de haber sido superior en todo el desarrollo del encuentro, el América terminó anotando el gol para asegurar el resultado, de mano de Rodrigo Aguirre; el 'Búfalo' fue otro de los elementos que regresó a la senda del gol, luego de unas jornadas complicadas. Aguirre recibió el balón en la línea del área grande y, luego de una vuelta para hacerse espacio, definió con fuerza al primer poste.

¡AGUIRREEEEE! Nuestra ventaja en el marcador aumenta gracias a Búfalo uD83EuDDACuD83EuDEE1 pic.twitter.com/J7FDYqloPv — Club América (@ClubAmerica) November 2, 2025

Con este resultado, el León se convierte en otro de los equipos que se encuentran eliminados, pues necesitaban la victoria para seguir aspirando a la probable clasificación; los 'Panzas Verdes' cerrarán el torneo recibiendo al Puebla, que también está fuera de posibilidades de clasificar.

El América ya tiene su puesto en los cuartos de final y, con el parón por la fecha FIFA, aunado a la semana libre en la que otros clubes disputarán el repechaje, las Águilas aprovecharán para recuperar a la mayor parte de sus elementos lesionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui