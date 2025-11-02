Santiago Giménez causa baja del AC Milan por lesión; se pone en riesgo la convocatoria con el 'Tricolor'

Ciudad de México.- El AC Milan sigue de 'capa caída', pues, luego de estar en la primera posición de la Serie A, los complicados resultados en los partidos recientes lo han relegado al quinto peldaño de la tabla y tendrán que lidiar con una dura baja para su próximo compromiso. En el importante Clásico contra la Roma, el conjunto milanés no podrá contar con el mexicano Santiago Giménez, quien presenta una lesión en el tobillo.

'Santi' tuvo que salir de cambio en la jornada 9 de la Serie A, cuando el AC Milan se enfrentó al Atalanta; el mexicano recibió una falta en zona ofensiva, la cual no fue marcada por el silbante, que permitió que el encuentro siguiera con normalidad. El canterano del Cruz Azul quedó tendido en el césped, hasta que el árbitro paró el partido para que ingresaran las asistencias; a pesar de su intento por continuar, el 'Bebote' terminó saliendo de cambio al minuto 62.

#Deportes | 'Santi' Giménez sin marcar y lesionado; el AC Milan empata con el Atalanta y se aleja del liderato ???https://t.co/D5mCzHq80p — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, emitió la lista de convocados para el duelo contra la Roma, en la cual destaca la ausencia del mexicano. Aunque no hubo un parte médico oficial, algunos medios aseguraron que Giménez no pudo entrenar con regularidad, por lo que el técnico italiano optó por darle descanso en la jornada 10 para asegurar que la lesión no siga creciendo.

Your AC Milan team to take on the Giallorossi uD83DuDCAA



Brought to you by uD835uDDDEuD835uDE02uD835uDDFAuD835uDDF5uD835uDDFC uD835uDDE7uD835uDDF6uD835uDDFFuD835uDDF2 pic.twitter.com/x5ocilBIcC — AC Milan (@acmilan) November 2, 2025

Christian Giménez, exjugador y padre de 'Santi', aseguró que el problema de tobillo es algo que ha venido arrastrando desde hace varias semanas, pero es intermitente. También, señaló que el dolor se acrecentó luego de recibir un golpe en el partido contra el Atalanta, por lo que terminó pidiendo el cambio.

Esto es un balde de agua fría en la actualidad de Santiago, pues, en las últimas semanas, ha sido foco de la crítica por parte de los seguidores del Milan, debido a que acumula más de 600 minutos sin anotación en la Serie A y su único gol de la temporada fue en la Copa Italia. Por si fuese poco, se perderá el duelo contra la Roma, equipo con el cual se rumoró que sería intercambiado, lo cual revivió dicho ruido para 'Santi'.

#Deportes | Termina la sequía; 'Santi' Giménez anota gol en la victoria del AC Milan sobre el Lecce ?uD83EuDD73https://t.co/zx3zk1Qiuk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 23, 2025

Por si fuese poco, es probable que el 'Bebote' no esté disponible para jugar con la Selección Mexicana en la fecha FIFA de noviembre, pues correría el riesgo de resentir su problema de tobillo y prolongar su ausencia con el conjunto 'Rossoneri'.

Fuente: Tribuna del Yaqui