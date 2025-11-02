Selección Mexicana se mete a las semifinales de la Copa del Mundo sub-17 Femenil al vencer a Italia

Ciudad de México.- Luego de un sufrido encuentro, la Selección Mexicana Femenil venció a Italia desde la vía de los penales y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo Sub-17 por primera ocasión en la historia de la competencia. La estrella del encuentro fue Valentina Murrieta, pues la arquera 'Tricolor' atajó dos penales en tiempo regular y fue el factor clave para que se consiguiera el boleto para la siguiente ronda.

La selección dirigida por Miguel Gamero se posicionó en la cancha del Estadio Olímpico de Rabat, en Marruecos, con el fin de conseguir el resultado histórico para México. De manera sorpresiva, el equipo mexicano se plantó de gran manera, dominando el encuentro por lapsos largos de tiempo, amenazando en un par de ocasiones a la meta de los rivales.

Tanta fue la presión en los primeros momentos del encuentro, que el 'Tricolor' logró marcar antes de los 15 minutos de juego, derivado de un contragolpe certero que finalizó con la pelota en el fondo de la red. De manera repentina, el gol fue anulado luego de una tardía revisión por el VAR; el sistema de repetición señaló una falta que ocurrió en el área mexicana, previa a que comenzara el contraataque.

Fue ahí cuando se marcó el primer penal en favor de las italianas, aunque comenzó el espectáculo de la cancerbera mexicana; Murrieta paró la pena máxima en el minuto 21, evitando que el encuentro se cargara para el lado de las europeas. Luego de un encuentro disputado y en el final de la primera mitad, el silbante marcó otro penal para Italia, aunque la canterana de las Águilas del América hizo otra gran atrapada, esperando hasta el último momento para lanzarse.

20': uD83EuDDE4

41': uD83EuDDE4



¡Valentina Murrieta y dos penales parados en una primera mitad inolvidable! uD83CuDDF2uD83CuDDFD#U17WWC pic.twitter.com/gsADSm6KJv — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) November 2, 2025

Luego de que se disputaran los 90 minutos con la igualdad en el marcador, se ingresó a la tanda de penales para definir quién de los dos equipos ingresaría a las semifinales, donde volvió a brillar la arquera nacional. Valentina Murrieta se encargó de parar el tercer penal del encuentro y fue respaldada por las cinco tiradoras de México, que no erraron disparo alguno y aseguraron el histórico resultado.

Fuente: Tribuna del Yaqui