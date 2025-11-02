Sinner se corona en el Masters de París y recupera el trono del ranking ATP

París, Francia.- Jannik Sinner derrotó el domingo por 6-4, 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del Masters de París y con ello el tenista italiano recuperó el número 1 del ranking del tenis masculino.

Sinner, cuatro veces campeón de Grand Slam reemplazó al español Carlos Alcaraz en la cima del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), al extender su racha ganadora bajo techo a 26 partidos, luego de la victoria en Viena el domingo pasado con su primer título de París.

JANNIK SINNER IS BACK TO #1 IN THE WORLD AFTER WINNING THE PARIS MASTERS



pic.twitter.com/pQtSgz0RXv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2025

Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie necesitaba ganar el torneo en La Défense Arena para asegurar el octavo y último lugar para las Finales ATP de final de temporada en Turín, Italia. Pero Sinner no concedió una oportunidad de quiebre en el partido y ganó el torneo sin perder un set.

"Es enorme, honestamente. Fue una final tan intensa aquí y ambos sabíamos lo que estaba en juego", dijo Sinner. "Para él es un lugar muy duro y difícil, pero por mi parte estoy extremadamente feliz".

Fue la tercera vez consecutiva que Sinner vence a Auger-Aliassime, incluida una victoria en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de este año, y ahora lidera su serie ante el canadiense 3-2 en enfrentamientos directos.

El canadiense no pudo ante el italiano

Auger-Aliassime es uno de los jugadores más consistentes en interiores, pero en general no pudo molestar a Sinner en un partido unilateral que vio a Sinner en su mejor momento clínico al ganar su quinto título del año y el 23 de su carrera.

Sinner se mostró intocable con el saque, mezclando golpes profundos de fondo con dejadas y medias voleas para desconcertar a su rival. Ganó en su primer punto de partido con un revés a dos manos en la línea, inclinó la cabeza hacia atrás y levantó los brazos. Luego se palmeó el corazón mientras agitaba su raqueta hacia la multitud.

Sinner coronó un gran torneo en la capital francesa

"Los últimos meses han sido increíbles. Intentamos trabajar en las cosas, empatar para mejorar como jugador y ver este tipo de resultado me hace extremadamente feliz", dijo Sinner. "Ha sido un año increíble sin importar lo que venga en Turín".

Fuente: Tribuna del Yaqui