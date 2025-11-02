"Tenemos la mejor barra": Efraín Juárez alienta a afición de Pumas luego de ser abucheado en C.U.

Ciudad de México.- Luego de haber sido abucheado en el Estadio Olímpico Universitario, Efraín Juárez, director técnico de los Pumas, rompió el silencio y alentó para que la afición del equipo se siga manifestando, aunque sea en contra de su figura. Los universitarios vencieron por goleada a los Xolos de Tijuana, con lo que se posicionaron dentro de los lugares para disputar el repechaje del Apertura 2025.

Pese al buen resultado, los Pumas fueron abucheados por su afición, quienes se manifestaron por el desempeño irregular que ha presentado el equipo durante el torneo; varios de sus asistentes portaban playeras, en las cuales se leía la leyenda: "Respeten nuestra historia". El punto más álgido de la protesta fue cuando Efraín Juárez se acercó a la grada del pebetero para escuchar de cerca los reclamos de 'La Rebel'.

Con playeras con la leyenda “Respeten nuestra historia” la gente de Pumas le volvió a negar el GOYA a los jugadores.



Efraín se retiró también entre abucheos.



DURA PROTESTA. pic.twitter.com/WRVqSFdy6A — Fan Puma ? (@FanPumaOficial) November 2, 2025

Luego del encuentro, se le cuestionó al entrenador su sentir, pues fue el tercer encuentro de manera consecutiva que la barra les niega el clásico canto del 'Goya', como parte de la protesta por el mal paso de Pumas. "Tenemos la mejor barra del país, entiendo su frustración, su malestar. Los conozco hace 20 años y hemos pasado las buenas porque hemos cargado campeonatos. Hemos pasado las malas porque estamos en esta situación y solo agradecerles".

También agradeció que la afición haya seguido asistiendo al estadio, a pesar del momento complicado que atravesaron en un punto del torneo, y aseguró que las protestas que realizaron en su contra están bien fundamentadas. "Agradecerle a la afición, porque así como nosotros estamos con frustración, con enojo, con tristeza, vienen y siguen cantando. Obviamente muestran su frustración y su protesta, que me parece que es totalmente fundamentada".

Por último, comentó que, a pesar de haber finalizado sus compromisos en casa con goleada, no 'maquilla' el torneo que hicieron, aunque les da un empuje emocional para la parte más importante del torneo. "No por ganar hoy, como se ganó de forma contundente, quiere decir que todo está bien. Hay que ser muy autocríticos más allá del resultado".

Agradecer a la afición. Así como nosotros, están con frustración y tristeza y vienen y cantan. Entiendo su frustración, la protesta, la cual es fundamentada. Tenemos la mejor barra del país, han estado en las buenas y en las malas. Los conozco hace 20 años: Efraín Juárez uD83DuDDE3? pic.twitter.com/UZJJ0R60vK — Pumas En La Piel (@PumasELP) November 2, 2025

Los Pumas se jugarán su puesto dentro del play-in para la Liguilla del Apertura 2025 en la última jornada y dependerán de su resultado, pues, en caso de ganar el partido contra el Cruz Azul, tienen su boleto asegurado en el repechaje. Si 'La Máquina' se queda con el triunfo, dependerán de los resultados de otras plazas para conocer el futuro del equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui