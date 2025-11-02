Tigres empata con Rayados de Monterrey y se le escapa el liderato; Ángel Correa sale lesionado

Monterrey, Nuevo León.- Los Tigres de la UANL dejaron ir la mejor oportunidad para apoderarse del liderato del Apertura 2025 con solo una fecha pendiente, pues terminaron empatando a una anotación con bando con Rayados de Monterrey en el Clásico Regio. Así mismo, los felinos terminaron perdiendo a Ángel Correa, quien tuvo que salir de cambio en el tiempo de compensación y podría perderse los siguientes compromisos.

Durante la jornada 16, hubo varias oportunidades para que cambiara la cima de la tabla; Diablos del Toluca comenzaron el fin de semana como líder, aunque el Cruz Azul terminó arrebatándole el liderato. 'La Máquina' propinó una goleada al Puebla, por lo que se posicionó como puntero provisional, a la espera de resultados en otras plazas; luego de que el Toluca empatara con el Atlas, los Tigres necesitaban una victoria para ser los nuevos líderes.

#Deportes | Cruz Azul golea al Puebla y se convierte en el superlíder provisional del Apertura 2025 ?https://t.co/JgP8pak07i — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2025

Desde el inicio del Clásico Regio, fue un encuentro muy intenso y disputado, con varias oportunidades de gol, que no pudieron convertirse con efectividad; el encuentro estuvo a nada de marcharse al descanso sin anotaciones, hasta que una confusión en la defensa de Rayados causó el primer gol. Sergio Ramos se perdió en la marca defensiva, por lo que Jesús Angulo tuvo que cerrar en última instancia y se fue a los vestuarios por doble amarilla; Sergio Canales anotó desde la pena máxima.

Luego de que el encuentro se reanudara, los Tigres tomaron el control del encuentro, generando un par de jugadas interesantes, hasta que logró caer el empate, a manos del mejor jugador a lo largo del Apertura 2025. La jugada colectiva comenzó con Andre-Pierre Gignac, quien filtró un pase al área y, luego de una pared, terminó rematando Ángel Correa con un punterazo de zurda.

?uD83DuDC9BuD83DuDC99 Primer Clásico, primer gol, así el tanto de Ángel Correa en el Clásico Regio 141.@CervezaTecate pic.twitter.com/GfDgdDDu5S — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) November 2, 2025

Las alarmas se encendieron en los últimos minutos del partido; el mismo Ángel Correa se dejó caer al césped y, de manera inmediata, solicitó el cambio a su entrenador. A final de cuentas, el delantero terminó siendo reemplazado por Uriel Antuna, quien tuvo solo un par de minutos en cancha, antes de que el árbitro hiciera sonar el silbatazo final.

El superliderato se tendrá que definir en la última jornada del Apertura 2025, con cuatro equipos siendo claros contendientes para finalizar el torneo en la primera posición.

Fuente: Tribuna del Yaqui