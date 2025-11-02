Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en la LAMP 2025-2026

Culiacán, Sinaloa.- Los Yaquis de Obregón siguen demostrando que son uno de los equipos más sólidos en el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; 'La Tribu' buscará completar la barrida sobre Tomateros de Culiacán, en calidad de visitante. El equipo cajemense no es indiferente a sacar las escobas, pues dos de las tres series que se han ganado han sido sin misericordia con los rivales.

Por segunda jornada consecutiva, Yaquis amaneció como el líder absoluto de la LAMP, aunque en récord, sigue empatado con Charros de Jalisco, los criterios de desempate benefician al equipo sonorense. Ambas escuadras marchan con 11 victorias y solo cinco descalabros, pero Obregón se encuentra en la cima de la tabla, por tener mejor run average; Naranjeros de Hermosillo ha quedado hasta la quinta posición, pues Cañeros de los Mochis y Mexicali escalaron varios peldaños.

De nueva cuenta, Sebastián Elizalde se convirtió en el héroe para 'La Tribu', siendo el mayor aportador en el marcador que terminó beneficiando a los visitantes; el 'Tano' inauguró el marcador en el tercer capítulo, conectando un triple con las bases llenas. En el cuarto episodio, Kevin Villavicencio impulsó otra carrera y Roberto Valenzuela finalizó la cosecha para Yaquis; Culiacán se acercó en el octavo episodio, con producida para Luis Juárez y cuadrangular de tres carreras para J.P. Martínez.

La estrella del encuentro fue Odrisamer Despaigne, que sigue sumando salidas de calidad y consiguió su tercer triunfo en la temporada; el cubano lanzó en seis entradas completas, permitiendo tan solo dos imparables, sin carrera y ponchó a seis rivales. Luego de que se anunciara la lesión de Samuel Zazueta, el derecho Efraín Contreras se apoderó del rol de cerrador, llegando a cuatro salvamentos en las mismas oportunidades, además de mantener una efectividad perfecta de 0.00.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán de la LAMP 2025-2026

Estadio: Estadio Tomateros, Culiacán, Sinaloa

Fecha: Domingo, 2 de noviembre

Horario: 18:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

El duelo monticular para el tercero de la serie enfrentará a dos de los lanzadores más interesantes de la liga; Vladimir Gutiérrez abrirá el encuentro por Yaquis, viniendo de lanzar siete entradas, en las cuales permitió solo dos imparables y ponchó a seis rivales contra Cañeros. Por el lado de los 'Guindas', Manny Barreda subirá a la loma.

Fuente: Tribuna del Yaqui