Yaquis dejan vivir a Tomateros y Culiacán rescata el último de la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Ramón Ríos conectó cuadrangular solitario que respaldó una sólida actuación monticular de Manny Barreda y los Tomateros de Culiacán derrotaron 6-2 a los Yaquis de Obregón para rescatar el último juego de la serie en su casa.

Barreda (2-0) se apuntó la decisión después de espaciar cuatro imparables y una carrera durante siete entradas completas, con cuatro ‘chocolates’ un pasaporte gratis. Anthony Gose se apuntó el salvamento (4). Vladimir Gutiérrez (1-3) fue el derrotado, después de recibir siete imparables y cuatro carreras limpias en seis entradas completas, con tres ponches y una base por bolas.

Al igual que en los dos encuentros previos de la serie, fueron los visitantes quienes rompieron el cero en el marcador, al timbrar una carrera en la apertura del capítulo inicial, donde el exguinda Sebastián Elizalde conectó su primer cuadrangular de la campaña, un cañonazo por todo el prado derecho, ya con dos fuera.

Pero Tomateros no esperó mucho y en el fondo de ese episodio emparejó los cartones, cuando JP Martínez abrió con sencillo, avanzó a segunda con rodado al cuadro de Ramón Ríos y llegó a tierra prometida con doblete de Jon Singleton.

Fue hasta el quinto capítulo cuando los guindas se fueron al frente, después de que Ramón Ríos le prendió una lanzamiento que se le quedó alto al abridor cubano y se lo depositó detrás de la barda del jardín izquierdo, para su cuarto vuelacercas de la campaña.

Culiacán regresó a la carga en la sexta entrada y con par de rayitas se despegaron aún más en el marcador. Joey Meneses y Orlando Martínez ligaron sencillos y avanzaron una base con sacrificio de Fernando Villegas; luego, Brady Whalen se ponchó pero llegó a primera en wild pitch, jugada que fue aprovechada por 'Cabajoey' para anotar y en error de tiro del receptor Santiago Chávez, también Martínez anotó.

En la séptima, Tomateros sumó su quinta carrera, cuando Singleton anotó aprovechando un error de Kevin Villavicencio al tratar de sacar en primera a Orlando Martínez, quien roleteó a las paradas cortas.

Obregón descontó una en la apertura de la octava entrada, donde Elizalde conectó sencillo que remolcó a Córdoba, embasado con sencillo. Y de nueva cuenta, los guindas respondieron con jonrón de Whalen por el jardín derecho ante Devin Sweet.

Los Yaquis regresan a Obregón para recibir la visita de los Charros de Jalisco, en duelo en el que estará en juego la cima de la liga, a partir del martes. Tomateros visitarán a los Cañeros en Los Mochis.

