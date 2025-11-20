Cae la guillotina en la LAMP; Los Algodoneros le dan las gracias a José Moreno

Guasave, Sinaloa.- A tan solo cuatro juegos para que culmine la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Algodoneros de Guasave decidieron sacudir el roster, despidiendo este jueves 20 de noviembre al manager José Moreno.

La directiva dio a conocer que el cargo como timonel del equipo estará a cargo del actual coach de banca, Ramón Orantes, quien ya es alguien que conoce a cada uno de los jugadores, pero que estará de manera interina en el puesto.

Cabe destacar que actualmente el alto mando del equipo blanquiazul se encuentra valorando perfiles de timoneles que podrían cubrir la vacante que dejó 'Cheo' Moreno, pero tampoco se descarta del todo que Ramón Orantes pudiera quedarse de manera definitiva siempre y cuando tenga buenos resultados en los últimos choques que quedan de esta primera mitad.

¡Gracias por tu entrega y profesionalismo Cheo!uD83DuDE4CuD83CuDFFB



El Club Algodoneros de Guasave informa que, a partir de este día, José “Cheo” Moreno deja su cargo como manager del equipo.

Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectosuD83DuDC4FuD83CuDFFB#YoSoyAlgodonero pic.twitter.com/rDYNd0fzs5 — Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) November 20, 2025

Con la finalidad de darle a la afición algodonera los mejores resultados, es que se optó por tomar esta decisión, esperando que las cosas cambien, pues la idea es regresar al equipo a los primeros puestos en el standing".

El despido se veía venir, ya que los Algodoneros se encuentran actualmente en la parte baja de la tabla, pero con tiempo de poder tener un paso arrollador y dejar el sótano de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Este equipo ha demostrado que es un protagonista de la pelota invernal, ya que sus números así lo indican. Desde que regresó al circuito, es constante verlos en zonas de playoffs; inclusive hace tres torneos disputaron la final.

La directiva de Algodoneros le agradece a José Moreno por la entrega y profesionalismo que mostró durante el tiempo que estuvo al frente del equipo, deseándole el mejor de los éxitos en proyectos futuros".

El 'Cheo' es el tercer manager que se queda sin trabajo en el beisbol invernal del país; el primero fue Juan José Pacho, de los Venados de Mazatlán, mientras que el otro que se quedó sin trabajo fue Óscar Robles, de los Águilas de Mexicali.

Fuente: Tribuna del Yaqui