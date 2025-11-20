El ‘Yoreme’ Mendoza se juega su oportunidad mundial ante Mpumelelo Tshabalala

Hermosillo, Sonora.- El hermosillense Sergio 'Yoreme' Mendoza afrontará este 22 de noviembre una eliminatoria mundial por el título minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante el sudafricano Mpumelelo Tshabalala, en el combate estelar de la función programada en el Gimnasio Sergio Maldonado Cota de Hermosillo y que será transmitida en televisión abierta, además de ESPN y Disney+.

Mendoza, quien mantiene un récord invicto de 26 victorias, 22 por la vía del nocaut, llega a la cita como número 3 del ranking mundial de la FIB, mientras que Tshabalala, con récord de 11 victorias, una derrota y cinco nocauts, es número 4 y actual campeón mundial de la Organización Internacional de Boxeo (IBO).

En entrevista con Tribuna, Mendoza explicó que realizó una preparación dividida entre Hermosillo y Las Vegas. "Fue alrededor de dos meses, un mes aquí en Hermosillo y otro en Las Vegas; fueron sparrings muy duros de 10 y 12 rounds con el argentino Fernando 'El Puma' Martínez, actual campeón mundial supermosca de la AMB... Esta preparación me da la seguridad de que arriba del ring por aire no va a quedar. Me siento muy emocionado por este combate, sé que va a ser una gran pelea", comentó Mendoza.

Tshabalala afirmó que llega dispuesto a aprovechar la oportunidad. "Todos los días estoy en el gimnasio entrenando y esperando una oportunidad, y ahora me la dieron para pelear con Mendoza en una eliminatoria por el campeonato de la FIB; la oportunidad llegó y este es mi momento, después de esto pelearé por el cinturón".

Sobre el poder de puños que presenta el récord del mexicano, señaló: "El boxeo es boxeo, cualquier golpe puede lastimar a alguien; no me preocupa si Mendoza tiene poder de nocaut, estoy listo para todo y lo verán el sábado en la noche".

Cabe destacar que en la cartelera también verá actividad la clasificada mundial Alejandra 'La Rockera' Guzmán, quien viene de conquistar el campeonato latino peso pluma, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Mientras que los prospectos, Óscar Cortés (6-1-0, 4 ko’s), Giovani Martínez (3-0-1, 2 ko’s), y Jonathan 'Gringo' Cuamea (2-0-0, 2 ko’s), igualmente subirán al ring.

