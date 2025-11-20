Hermosillo cierra serie en Los Mochis; conoce el resultado del Juego 3 entre Naranjeros y Cañeros

Los Mochis, Sinaloa.- Los Naranjeros de Hermosillo protagonizaron este jueves 20 de noviembre su última serie en calidad de visitantes de la primera vuelta en la casa de los aguerridos Cañeros de Los Mochis. El combinado de la capital de Sonora perdió los primeros dos compromisos, por eso para este tercero salió con determinación de evitar la barrida ante unos Cañeros que todavía sueñan con brincar a la cima de la tabla.

juego 3

Los Naranjeros de Hermosillo dieron un golpe de autoridad tras plantarse en el Estadio Chevron Park y llevarse el resultado 9-3. Los de la nación verde atacaron en la primera entrada con un rally de tres carreras, encabezadas por Leonys Martin, quien la mandó a volar dos hombres en las almohadillas.

Aparición especial en el diamanteuD83DuDC8E



Gabriel Gutiérrez sigue dejando huella en la LAMP y acaba de llegar a los 700 juegosuD83DuDC4FuD83CuDFFC



¡Felicidades!uD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/THLxuxzK8V — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 21, 2025

Los visitantes reaccionaron hasta la quinta entrada, cuando castigaron al inicialista Omar Araujo con cinco rayitas, cortesía de un doblete remolcador de TT Bowens y un cuadrangular de tres carreras por parte de Jesus Loya.

Los Naranjeros volverían a encender su ofensiva en la octava, cuando fabricaron otro poderoso rally de cuatro carreras; nuevamente Jesús Loya aparecería, pero ahora con imparable remolcador; posteriormente, Agustín Murillo haría otra con toque de sacrificio, que mandó a Bowens a tierra prometida. Mientras que Jasson Atondo finalizaría la fiesta con un batazo productor de par de rayitas más.

Con este resultado, los Naranjeros de Hermosillo evitaron la barrida en Los Mochis y también evitaron que el conjunto de la verde igualara a los Yaquis de Ciudad Obregón como líderes de la tabla, a falta de una serie para que culmine la primera vuelta.

¡Jasson Atondo trajo dos más al plato con este imparable! uD83EuDD29uD83CuDF4A pic.twitter.com/c8UQmeLzHH — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 21, 2025

La victoria fue para Wilmer Ríos, que trabajó seis entradas y dos tercios, donde permitió tres carreras, seis imparables y recetó tres ponches. El descalabro cargó para el también pitcher mexicano Omar Araujo.

La última serie de la primera vuelta para los de la capital de Sonora será en casa ante Tucson, combinado al que ya han derrotado este año. Mientras que Cañeros hará lo propio en su visita a los Jaguares de Nayarit.

Fuente: Tribuna del Yaqui