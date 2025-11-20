Italia tendrá que remar contra corriente si quiere esta en el Mundial 2026

Zúric, Suiza.- De nueva cuenta, Italia tendrá que enfrentar un camino cuesta arriba si es que quiere participar en la Copa del Mundo de 2026, después de que la FIFA definiera los repechajes de Europa y el Intercontinental para los últimos 6 boletos al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El cuatro veces campeón del Mundo, Italia vuelve a los playoffs de clasificación por tercera vez consecutiva y el empate de la FIFA el jueves traza un camino complicado para poner fin a una sorprendente espera de 12 años para jugar en el escenario más grande del futbol.

?? Ai play-off l'Italia pesca l'Irlanda del Nord con cui si sfiderà il 26 marzo in casa.



La vincente affronterà fuori casa il 31 marzo una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.#FIFAWorldCup #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/m6WLGfiS0L — Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) November 20, 2025

El primer obstáculo de los azzurri será Irlanda del Norte en un partido de eliminación directa el 26 de marzo, con el ganador teniendo que viajar para enfrentarse a Gales o Bosnia-Herzegovina. En juego está un lugar en la primera Copa del Mundo de 48 equipos.

Los irlandeses se presentan como una prueba similar a la de Macedonia del Norte, que resistió oleadas de ataques en Palermo en marzo de 2022 antes de sorprender a Italia con un solo gol en el tiempo añadido.

Gattuso tiene una difícil misión con Italia

"Habrá una enorme presión sobre Italia, obviamente se han perdido los dos últimos Mundiales", dijo al seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O'Neill. "Tenemos todo que ganar en esta situación". El seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, cuyo equipo fue derrotado 4-1 por el ganador de grupo, Noruega, en Milán el domingo, declinó dar declaraciones al respecto.

Las llaves

Otra llave similar en el cuadro europeo de playoffs, es el de Ucrania que recibirá a Suecia, con el ganador jugando en casa contra Polonia o Albania. Ucrania jugó sus partidos de fase de clasificación en casa en tres ciudades polacas diferentes mientras el país está bajo invasión militar rusa, y podría acabar recibiendo a Polonia en Polonia.

Pero primero, Ucrania debe superar a Suecia, que terminó última en su grupo de clasificación ganada por Suiza, pero consiguió plaza en los playoffs al ganar un grupo de la Nations League el año pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui