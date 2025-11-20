La FIFA define los repechajes intercontinentales que se jugarán en México

Zúric, Suiza.- La FIFA realizó el sorteo para los playoffs intercontinentales de seis naciones que no involucran a Europa, los cuales se llevarán a cabo en territorio mexicano; más específicamente, en el Estadio Akron de Guadalajara y en el Gigante de Acero de Monterrey.
En este playoffs, Irak, que fue cabeza de serie en el sorteo, tendrá que vencer a Bolivia o Surinam en un partido de desempate el próximo marzo para clasificarse para el torneo final. Congo fue cabeza de serie en el otro cuadro intercontinental de playoffs y jugará contra el ganador de una semifinal de un solo partido entre Nueva Caledonia y Jamaica.
Los seis partidos intercontinentales de playoff se disputarán en México del 23 al 31 de marzo en lasa capitales de Jalisco y Nuevo León, que acogerán también cuatro partidos de la Copa del Mundo el próximo junio.
Irak, que es entrenada por Graham Arnold se clasificó a esta instancia después de marcar un penalti en el minuto 17 del tiempo añadido contra los Emiratos Árabes Unidos el martes. La victoria de Irak por 2-1 en Basora selló un triunfo por 3-2 en el partido de dos partidos asiáticos a ida y vuelta. "Fueron escenas locas, y resultados increíbles, y ahora estamos aquí", dijo Arnold.
La única participación de Irak en un Mundial fue en México 1986, y Arnold entrenó a su nación natal, Australia, en el torneo de 2022 en Qatar, llegando a octavos de final, donde fue derrotada por el que a la postre sería el campeón, Argentina.
Nueva Caledonia es el equipo peor clasificado en los playoffs, ocupando el puesto 149 de los 211 países miembros de la FIFA. Nueva Caledonia avanzó efectivamente a los playoffs al vencer a Tahití 3-0 en marzo, antes de perder la final clasificatoria de Oceanía contra Nueva Zelanda. El equipo del entrenador Johann Sidaner solo ha jugado un partido desde entonces, venciendo a Gibraltar en un amistoso el mes pasado.
Sorteo del Mundial
Un total de seis equipos avanzarán desde los dos conjuntos de playoffs en marzo para completar la primera alineación de 48 países. Los otros 42 equipos se confirmaron esta semana cuando se completaron los grupos de clasificación y los partidos de playoff en cuatro continentes.
