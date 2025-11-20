La FIFA define los repechajes intercontinentales que se jugarán en México

Zúric, Suiza.- La FIFA realizó el sorteo para los playoffs intercontinentales de seis naciones que no involucran a Europa, los cuales se llevarán a cabo en territorio mexicano; más específicamente, en el Estadio Akron de Guadalajara y en el Gigante de Acero de Monterrey.

En este playoffs, Irak, que fue cabeza de serie en el sorteo, tendrá que vencer a Bolivia o Surinam en un partido de desempate el próximo marzo para clasificarse para el torneo final. Congo fue cabeza de serie en el otro cuadro intercontinental de playoffs y jugará contra el ganador de una semifinal de un solo partido entre Nueva Caledonia y Jamaica.

La FIFA organizó el sorteo de playoffs

Los seis partidos intercontinentales de playoff se disputarán en México del 23 al 31 de marzo en lasa capitales de Jalisco y Nuevo León, que acogerán también cuatro partidos de la Copa del Mundo el próximo junio.

Irak, que es entrenada por Graham Arnold se clasificó a esta instancia después de marcar un penalti en el minuto 17 del tiempo añadido contra los Emiratos Árabes Unidos el martes. La victoria de Irak por 2-1 en Basora selló un triunfo por 3-2 en el partido de dos partidos asiáticos a ida y vuelta. "Fueron escenas locas, y resultados increíbles, y ahora estamos aquí", dijo Arnold.

uD835uDDE6uD835uDDD6uD835uDDD8´uD835uDDE1uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDE2 uD835uDDD9uD835uDDE2uD835uDDE8 uD835uDDD4uD835uDDE8uD835uDDEB uD835uDDD5uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE5uD835uDDD4uD835uDDDAuD835uDDD8uD835uDDE6 uD835uDDD4uD835uDDE6uD835uDDDCuD835uDDD4uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDE4uD835uDDE8uD835uDDD8uD835uDDE6



Amir Al Ammari qualifie son pays pour les barrages mondiaux au Mexique grâce à un penalty dans la dernière minute du match !



90+15’ | uD83CuDDEEuD83CuDDF6 Irak 2 - 1 Émirats uD83CuDDE6uD83CuDDEA (Cumul : 3 - 2)pic.twitter.com/CTzmrMxf7X — SPL uD83CuDDF8uD83CuDDE6 (@ActuSPL) November 18, 2025

La única participación de Irak en un Mundial fue en México 1986, y Arnold entrenó a su nación natal, Australia, en el torneo de 2022 en Qatar, llegando a octavos de final, donde fue derrotada por el que a la postre sería el campeón, Argentina.

Los iraquíes buscan regresar a un Mundial

Nueva Caledonia es el equipo peor clasificado en los playoffs, ocupando el puesto 149 de los 211 países miembros de la FIFA. Nueva Caledonia avanzó efectivamente a los playoffs al vencer a Tahití 3-0 en marzo, antes de perder la final clasificatoria de Oceanía contra Nueva Zelanda. El equipo del entrenador Johann Sidaner solo ha jugado un partido desde entonces, venciendo a Gibraltar en un amistoso el mes pasado.

Sorteo del Mundial

Un total de seis equipos avanzarán desde los dos conjuntos de playoffs en marzo para completar la primera alineación de 48 países. Los otros 42 equipos se confirmaron esta semana cuando se completaron los grupos de clasificación y los partidos de playoff en cuatro continentes.

