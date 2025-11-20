Lando Norris busca afianzar su liderato de la F1 en el GP de Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos.- El piloto británico Lando Norris sigue decidido a defender su liderato de la Fórmula 1, enfrentando cada carrera con el objetivo de consolidarse como el número uno del serial automovilístico, y en Las Vegas no será la excepción.

El piloto inglés de McLaren lidera con comodidad el campeonato de pilotos por delante de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y del tetracampeón mundial neerlandés, Max Verstappen, de Red Bull.

Norris, quien se ha visto intocable en las dos últimas carreras en México y Brasil, llega con plena confianza a Las Vegas, Estados Unidos, donde se lanzará el esprint final de la temporada con el primer Gran Premio de un tríptico que también incluye Catar y Abu Dabi en las dos siguientes semanas.

"Las carreras en Las Vegas han sido difíciles para el equipo en el pasado, pero eso no significa que no vayamos a darlo todo para sacar el máximo rendimiento del coche. Me siento muy bien y motivado. Estoy listo para este último esfuerzo", dijo el británico quien acaba de cumplir 26 años.

Y es que, a falta de tres pruebas y una carrera esprint en el calendario, para un total de 83 puntos por disputar, Norris cuenta con 24 unidades de ventaja sobre Piastri y se encuentra en una posición privilegiada para conseguir su primer título de F1.

Después de ver como Verstappen se coronaba en el famoso circuito de Strip, en plena Capital del Juego el año pasado, Norris podría tomarse la revancha en Nevada, aunque, pase lo que pase, no podrá proclamarse campeón este fin de semana.

'Mad Max' continúa al acecho del líder

Y a pesar de dominar a su vecino de garaje en los últimos seis Grandes Premios, el piloto inglés se mantiene prudente y afirmó tras su victoria en Interlagos que "no piensa" en su primera corona porque "aún queda mucho camino por recorrer".

Si Norris gana, sumaría otros 25 puntos con 61 puntos por disputarse, por lo que, matemáticamente, no aseguraría el campeonato en Las Vegas. También es importante recordar al tercero en disputa: Oscar Piastri, quien ha mostrado una decaída en su nivel desde la pausa de verano, pero cuenta con el auto y el talento suficiente para revertir la situación.

