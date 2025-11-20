Los Tuzos del Pachuca aplastan a los Pumas y los eliminan del repechaje

Hidalgo, Pachuca.- Ni con Keylor Navas en el arco y Efraín Juárez en el banquillo, Pumas levanta, pues la noche de este jueves los de la UNAM firmaron una decepción más para sus aficionados, al quedar eliminados 3-1 en la ronda del Play-In por los Tuzos del Pachuca.

Con esto se consuma un fracaso más de los felinos, quienes suman más de 14 años sin levantar la corona. Mientras que los locales, que llegaron a esta fase con un nuevo estratega, Esteban Solari, que llegó en lugar de Jaime Lozano.

El partido fue de ida y vuelta con los dos equipos buscando su pase a la siguiente ronda, pero fueron los de Pachuca los que sacudieron las redes a partir del minuto 32, con Enner Valencia, que sorprendió con un derechazo desde fuera del área para el 1-0.

El tanto desajustó al equipo auriazul y dio paso al dominio a los de Hidalgo, que antes del descanso amplió la ventaja gracias a un nuevo zurdazo de Kenedy al 39’, imposible para Keylor Navas, que firmó una pesadilla de terror; sin Mundial y sin Liguilla.

Apenas al 54’, Kenedy firmó su doblete con una definición potente dentro del área, en una jugada que nació por izquierda y que puso el 3-0 que parecía liquidar la noche. El golpe obligó a Efraín Juárez a mover su banca de inmediato y buscar a como dé lugar el partido y, aunque el funcionamiento felino seguía atado, tuvieron su recompensa hasta el 64’, cuando Pedro Vite rompió el cero con un remate en el área tras un tiro de esquina, un aviso de que Pumas todavía tenía con qué para competir.

Ese tanto activó un tramo de insistencia visitante: remates de Angulo, Ruvalcaba y Vite exigieron a la zaga tuza, pero no fueron contundentes y al final no pudieron volver a mojar y terminaron por caer en el Estadio Hidalgo.

Para los universitarios, el resultado representa un duro golpe en un torneo marcado por irregularidades y ausencias tras la fecha FIFA; el equipo de Efraín Juárez intentó sobreponerse, pero tuvieron más momentos oscuros que brillantes durante el Apertura 2025.

Mientras que Pachuca obtuvo su clasificación al siguiente partido del Play In. El triunfo permite a los Tuzos avanzar en la fase y esperar al perdedor entre Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez para así meterse a los cuartos de final.

Fuente: Tribuna del Yaqui