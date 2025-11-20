Messi confirma regreso a Barcelona, presentan a nuevo DT del Puebla y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo. En la edición de este jueves 20 de noviembre, conoce porqué Lionel Messi habló de regresar a Barcelona.

Despiden a los Buss de Lakers

Lakers despidió a los hermanos Joey y Jesse Buss de la directiva, como consecuencia de la reorganización del equipo tras su venta. El pasado mes de octubre, el empresario Mark Walter se convirtió en el nuevo socio mayoritario del equipo.

Espigares será el nuevo entrenador del Puebla

Para el torneo Clausura 2026, el Puebla tendrá de entrenador de Albert Espigares. Como se recordará, el argentino Hernán Cristante fue cesado apenas la semana pasada después de que el equipo acabara el torneo Apertura 2025 en el último lugar de la clasificación general.

Leo Messi regresará a Barcelona

Aunque en los próximos años seguirá en Miami, el argentino Leo Messi aseguró que regresará a Barcelona, ya que dijo ese es su lugar, es su casa. "Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa. Obviamente, voy a volver", declaró la estrella del futbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui