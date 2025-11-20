Messi y el Inter Miami ya tienen fecha para el estreno de su nuevo estadio

Miami, Estados Unidos.- El astro argentino Lionel Messi y su equipo, Inter Miami jugarán un partido de la Major League Soccer (MLS) por primera vez en su nuevo estadio el 4 de abril, uno de los momentos destacados del calendario de la liga que se reveló el jueves.

El calendario del rol regular de la MLS 2026 comienza el 21 de febrero y se extiende hasta el 7 de noviembre. Será también la última temporada en el modelo de febrero a noviembre, con una campaña acortada prevista para 2027 y luego el nuevo calendario verano-primavera para la campaña 2027-28 para alinearse con otras ligas globales.

El inmueble ya tiene fecha para abrir sus puertas

Pero antes de esa fecha para el Inter, el equipo abrirá la temporada con cinco partidos consecutivos fuera de casa, lo que presumiblemente permitirá dar los toques finales al Miami Freedom Park, la sede del equipo que aún está en construcción cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Aún no está claro si habrá partidos de pretemporada u otros partidos en el estadio antes de la fecha del 4 de abril.

Messi estará sin lugar a dudas en la inauguración

El encuentro con el que se abrirán las puertas de la nueva casa del Inter Miami será contra el Austin FC, en el nuevo estadio con capacidad para 25.000 espectadores. Messi firmó una prórroga de tres años en las últimas semanas para permanecer en el equipo hasta 2028 y cerrar el acuerdo que realizó con el equipo de que estaría presente para el inicio de su etapa en la nueva instalación.

Además, la apertura de Miami Freedom Park dará inicio a una serie planificada de tres nuevos estadios de la MLS en un periodo de tres temporadas, con el Etihad Park del New York City FC previsto para 2027 y un nuevo estadio en el centro para Chicago Fire FC previsto para 2028.

Pausa por el Mundial

La MLS también informó que habrá un parón de actividades de casi dos meses para la realización de la Copa Mundial de la FIFA, sin partidos programados entre el 25 de mayo y el 16 de julio.

La temporada de la MLS se reanudará poco antes del final del Mundial; ya que la liga tiene algunos partidos de rivalidad programados para el 16 y 17 de julio, antes del partido por el tercer puesto el 18 de julio y la final del Mundial el 19 de julio.

Fuente: Tribuna del Yaqui