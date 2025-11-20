Yaquis de Obregón cae ante Algodoneros de Guasave, pero se aferra a la cima de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón se despiden de su casa en la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico como líderes, a pesar de caer en el último de la serie ante los Algodoneros de Guasave. Ante el conjunto de Sinaloa, la Tribu pudo recomponer el camino, ya que venían de ser barridos por los Jaguares de Nayarit, tropiezo que no les impidió salir de la parte alta de la tabla.

Vibrante choque

Para este tercero de la serie, los Algodoneros salieron inspirados, pues frenaron al líder 5-1 en el Estadio Yaquis. A diferencia de los anteriores duelos, ahora fueron los de Guasave los que abrieron el marcador y lo hicieron en la tercera entrada, cuando Drew Avans con un triple puso el 1-0 y Jorge Flores hizo la otra ante los lanzamientos del inicialista Odrisamer Despaigne quien terminó por llevarse el descalabro.

??Termina el tercer encuentro en casa con la serie asegurada para YaquisuD83CuDFF9 #PuroYaquis



uD83EuDEE1NOS VEMOS EN LA SEGUNDA VUELTA TRIBUuD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/1RBrjIiKiP — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 21, 2025

En la quinta, los visitantes aumentarían su ventaja con un sencillo remolcador de Alberto Barriga. Mientras que en la sexta, Algodoneros pondría la pizarra 5-0, con jonrón de dos carreras de un viejo conocido de la afición yaqui, Leo Heras.

La respuesta de los de Ciudad Obregón llegó en la séptima con un rodado productor del norteamericano Riley Unroe frente a los envíos de Rafael Cordova, quien entró a relevar el gran trabajo que hizo Kyle Tyler, que en seis entradas completas congeló la ofensiva de Yaquis.

Con este resultado, los de Gabe Álvarez ponen su marca en 20 victorias y 12 descalabros, a un juego de ventaja sobre los Cañeros de Los Mochis, que le ganaron la serie a los Naranjeros de Hermosillo.

Tablazo del ‘Niño’uD83DuDE80



Con este cuadrangular, Leo Heras de @AlgodonerosGsv alcanza la cifra de 300 carreras producidas en la LAMPuD83EuDD29



¡En horabuena!uD83DuDC4FuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/WT4M0h4P2T — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 21, 2025

Este viernes, los Yaquis se meterán a la casa de los Venados de Mazatlán en lo que será la última serie de la primera vuelta, donde intentarán reafirmar su gran momento y en el puerto asegurar el primer lugar de la primera vuelta.

Otros resultados

Venados 1-0 Tomateros

Naranjeros 9-3 Cañeros

Fuente: Tribuna del Yaqui