Adolis García se queda sin equipo en las Grandes Ligas: Los Rangers le dan las gracias

Texas, Estados Unidos.- Fue en el 2023 cuando Adolis García se convirtió en una de las figuras más importantes de los Texas Rangers, al ser pieza clave en la Serie Mundial que conquistaron ese año ante los Arizona D-Backs.

Pero solo dos temporadas bastaron para que el conjunto de la Liga Americana terminara con el encanto del cubano, ya que este viernes 21 de noviembre le dieron las gracias y tendrá que buscar un nuevo equipo en las Grandes Ligas.

Igualmente, los Rangers se separaron del receptor Jonah Heim antes de la fecha límite del viernes, convirtiéndose junto con García en agentes libres. El club que este año no pudo avanzar a la postemporada tampoco renovó contrato a los relevistas derechos Josh Sborz y Jacob Webb, lo que obliga a la directiva a reconstruir el roster y buscar su segundo título en la MLB.

ADOLIS GARCIA IS SET TO BECOME A FREE AGENT



THANK YOU FOR THE REMARKABLE 2023 WORLD SERIES RUN!



FOREVER A TEXAS RANGERS WORLD SERIES CHAMPION! uD83CuDFC6



pic.twitter.com/4SjGFMPgar — Dallas Nation (@TheDallasNation) November 21, 2025

Según fuentes, los Rangers dedicaron la semana posterior a las reuniones de gerentes generales a buscar cambios por los dos peloteros, Heim y García, con el fin de obtener otros peloteros. Dado que Texas busca rejuvenecer y bajar su nómina esta temporada baja, pero no fue posible, es por eso que la mejor opción fue liberarlos.

Tanto Heim (30) como García (32) fueron titulares en el Juego de Estrellas de la Liga Americana y ganadores del Guante de Oro de hace dos años, año en que los Rangers ganaron la Serie Mundial, pero ninguno ha podido repetir el nivel que tuvieron en esa edición, donde además pelearon por ganar el premio al MVP.

En las últimas dos campañas, el OPS de .675 del cubano lo ubica en el puesto 117 entre 123 bateadores calificados. Heim no fue un bateador calificado, pero registró un OPS de .602 en 924 apariciones al plato que tuvo en los últimos dos torneos.

Forever a Texas Rangers LEGEND uD83CuDFC6



Thank you for everything, Adolis Garcia ?? pic.twitter.com/op5Efje2v8 — Rangers Nation ?? (@Rangers__Nation) November 21, 2025

Cabe destacar que García, en particular, fue un héroe de los playoffs en 2023, con un promedio de bateo de .323, un porcentaje de embasamiento de .382 y un slugging de .726 en 15 compromisos, incluyendo un jonrón de oro en el Juego 1 de la Serie Mundial, tras ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato del joven circuito.

"Me gustaría expresar el sincero agradecimiento del club por el esfuerzo de cada uno de los cuatro jugadores incluidos en el anuncio de hoy", dijo el presidente de operaciones de beisbol, Chris Young, sobre este movimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui