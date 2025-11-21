Barcelona vs Athletic; horarios y dónde ver EN VIVO el regreso del Barça al Camp Nou en México

Ciudad de México.- Luego del parón internacional por la fecha FIFA de noviembre, las diferentes competencias reanudarán y LaLiga no es la excepción, además de que se tendrá el regreso de un mítico inmueble que tenía más de dos años sin un partido oficial. El Barcelona se medirá contra el Athletic con la posibilidad de recortar la diferencia hacia el liderato, además de que regresarán al Camp Nou.

El estadio de La Masia se encuentra en medio de un proceso de remodelación desde el 28 de mayo del 2023, cuando se disputó el último compromiso oficial contra el RCD Mallorca, el cual se llevaron los locales con marcador de tres goles por cero. Desde hace un par de meses se había comenzado con las negociaciones para el regreso al recinto, aunque no fue hasta el 17 de noviembre que el Ayuntamiento de Barcelona otorgó la licencia para recibir a 45 mil asistentes.

El Barcelona se encuentra en la segunda posición de la tabla tras 12 jornadas disputadas; los culés llevan nueve victorias con solo un empate y dos descalabros, llegando a los 28 puntos, solo tres unidades por detrás del Real Madrid, por lo que un triunfo empataría el liderato. Los dirigidos por Hansi Flick vienen de vencer por goleada al Celta de Vigo, con un triplete de Robert Lewandowski y una anotación más de Lamine Yamal.

Por su parte, el Athletic se mantiene a las puertas de ingresar a las posiciones para clasificarse a las competencias europeas; 'Los Leones' están en la séptima posición con cinco victorias, dos empates y cinco derrotas, llegando a las 17 unidades. En la jornada anterior le tocó recibir al Real Oviedo y, luego de 90 intensos minutos, se llevó la victoria por la mínima con una anotación solitaria de Nico Williams.

Horarios para el Barcelona vs Athletic de LaLiga

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Sábado, 22 de noviembre

Horario: 09:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/Izzi

Pese a haber recibido la autorización por parte del Ayuntamiento de Barcelona y LaLiga para regresar al Camp Nou, el equipo 'blaugrana' está en negociaciones para poder usar su recinto en los encuentros de local para la Champions League. Según una norma de la UEFA, un equipo debe finalizar su participación en un certamen usando el mismo recinto que utilizó desde la primera jornada, por lo que, en teoría, tendrían que seguir jugando en el Olímpico de Montjuic.

Fuente: Tribuna del Yaqui