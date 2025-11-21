Costa Rica busca otro técnico mexicano tras despido del 'Piojo' Herrera al no clasificar al Mundial 2026

Ciudad de México.- Los directivos de la Selección de Costa Rica comenzaron a trabajar desde ya para lo que será el próximo ciclo mundialista y, según indican rumores cercanos a la Federación Costarricense de Fútbol, tienen en la mira a un técnico mexicano. Apenas hace unas horas se anunció la destitución de Miguel 'Piojo' Herrera, luego de no haber logrado la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

El combinado tico arrancó como uno de los favoritos en las eliminatorias para el Mundial 2026, luego de que México y Estados Unidos consiguieran la clasificación directa al ser parte de los países anfitriones. El 'Piojo' llegó a la última fecha de las eliminatorias con pocas probabilidades de clasificar y dependían de su victoria, aunque terminaron empatando con Honduras, por lo que se concretó el fracaso.

Luego de los constantes tropiezos, además de un ambiente tenso dentro del grupo, las problemáticas con la prensa y con parte de los directivos, se anunció la destitución de Miguel Herrera luego de lo que ha sido catalogada como la peor eliminatoria en los últimos ciclos mundialistas. Con apenas unas horas desde que llegó el anuncio del despido del 'Piojo', ya comenzaron los rumores sobre quién tomará el mando de la 'Sele'.

Con información del periodista costarricense Juan Carlos Gálvez, el combinado tico ya comenzó a buscar al que será el reemplazo de Herrera, aunque la decisión sorprendería, pues se está analizando la oportunidad de llevar a otro técnico mexicano. Según lo informado por el reportero, Luis Fernando Tena podría llegar al timón de Costa Rica en los próximos meses.

La oferta de la Federación hacia Luis Fernando Tena para continuar. Primer año bajo. Segundo más arriba. Tercero mejor y el más alto, el cuarto. Si lo acepta, continúa; si no, en enero se buscará otro técnico".

El 'Flaco' también fracasó en su intento por conseguir un boleto para la Copa del Mundo 2026, mientras dirigía a Guatemala; pese a no conseguir la clasificación, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala no ha emitido un comunicado sobre la continuidad de Tena. Es por eso que se tendrá que esperar a que se defina el futuro de Luis Fernando para conocer cuál será el próximo movimiento en el banquillo de Costa Rica.

