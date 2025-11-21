El medallista olímpico Marco Verde pone en riesgo su marca invicta ante exclasificado mundial

Culiacán, Sinaloa.- Este 2025 fue cuando el pugilista Marco Verde hizo su debut como profesional, luego de tener un 2024 para la historia, donde en el amateur consiguió una memorable medalla de plata para México en los Juegos Olímpicos de París.

Ahora, el joven de Mazatlán, Sinaloa, que cuenta con una marca invicta de 3 victorias con dos nocauts, sigue en ascenso en el terreno profesional, pero este 13 de diciembre tendrá la prueba más complicada de su todavía corta carrera, cuando se mida al experimentado Raphael Igbokwe.

La cita será en el Centro de Usos Múltiples de Culiacán, siendo esta la segunda vez que se presente en la capital de Sinaloa. Su primera contienda en territorio 'culichi' fue el pasado 12 de julio, cuando venció por decisión unánime a Cristian Montero.

uD83DuDCE3 Opponent Announced… Marco Verde uD83CuDD9A Raphael Igbokwe December 13th in Sinaloa uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83DuDD25 @MarcoAGreen @troubleralpho pic.twitter.com/Kt64IxzY2r — Dose of Boxing (@Dose_of_Boxing) November 21, 2025

Raphael Igbokwe, de los Estados Unidos y de 33 años, es una amenaza real para el mexicano, ya que tiene una marca en el pugilismo profesional de 17 victorias con siete nocauts y seis derrotas con tres nocauts. El estadounidense ha enfrentado a actuales referentes del boxeo actual, como Andreas Katzourakis y Sadriddin Akhmedov.

Cabe destacar que Marco Verde, con su equipo de trabajo y en sintonía con Eddy Reynoso, quien es su manejador, tiene como principal objetivo tener cuatro combates este año y está por consumarse ese plan, aunque para este cierre de año tengan su mayor prueba.

Actualmente, el 'Green' es uno de los prospectos más destacados que tiene el boxeo mexicano; inclusive figuras como Óscar Valdez y el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, han etiquetado al joven sinaloense como la próxima cara del boxeo internacional.

Marco Verde “muerde” la historia… pic.twitter.com/KTT97pk1Hw — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 9, 2024

Sus peleas

3 de mayo: Venció por nocaut en el primero a Michel Pollina en Mazatlán.

12 de julio: derrotó por decisión a Cristian Montero en Culiacán.

13 de septiembre: Superó a Sona Akale en Las Vegas noqueando en tres rounds.

Fuente. Tribuna del Yaqui