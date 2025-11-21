Hemut Marko arremete contra 'Checo' Pérez; el asesor de Red Bull vuelve a criticar al piloto mexicano

Ciudad de México.- A pesar de que ya no se encuentra con Red Bull Racing de la Fórmula 1, el piloto mexicano, Sergio Pérez, sigue recibiendo críticas de parte de la escudería, en especial de Helmut Marko, asesor del equipo de las bebidas energéticas. 'Checo' tuvo un bajo rendimiento durante la temporada 2024, lo que causó que la escudería austriaca rescindiera su contrato, pagando una cláusula multimillonaria.

Marko fue uno de los principales detractores de Pérez Mendoza desde su incorporación a Red Bull, lanzando críticas públicas cuando el tapatío se encontraba peleando codo a codo con Max Verstappen, su compañero de equipo. Luego de comentarios xenófobos, Helmut tuvo que ofrecer disculpas, aunque eso no impidió que siguiera reprochando a 'Checo' aun cuando sus resultados eran buenos para la escudería.

Pese a haberse tomado un año sabático, 'Checo' no ha dejado de estar en los reflectores de los medios y en las declaraciones de grandes personalidades de la F1, incluyendo a Marko. Durante su participación en el podcast F1 Beyond the Grid, el asesor de Red Bull volvió a retomar el paso del mexicano dentro del equipo y, sobre todo, insistió en resaltar las diferencias puntuales entre él y Verstappen.

Teníamos un auto que era muy inestable en la parte trasera. Y mientras Checo Pérez levantaba el pie del acelerador, le preguntabas a Max y te decía que quizá era un poco inestable, pero aun así seguía acelerando a fondo".

Helmut recalcó que la personalidad amable de Pérez Mendoza fue lo que lo llevó a no poder convertirse en un campeón mundial en la categoría, pese a haber tenido el mejor monoplaza por varias temporadas. "Si quieres ser campeón del mundo, no puedes ser un piloto caballeroso".

Así mismo, Marko terminó por destacar el enfoque que tiene 'Super-Max', lo que lo ha llevado a ganar múltiples títulos mundiales, además de incurrir con éxito en diferentes categorías alrededor del mundo. "Dentro del auto se transforma. No tiene compromisos con nadie y su tacto y control del monoplaza lo hacen sobresalir".

Por último, Helmut Marko aceptó que Red Bull Racing tuvo pláticas avanzadas con Lando Norris para que se convirtiera en su piloto para temporadas anteriores, aunque las negociaciones no se pudieron concretar y se terminó optando por elegir a pilotos de su academia.

