Listas las fechas del repechaje mundialista, Alfaro se une a equipo de España y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres disfrutar del fin de semana con tranquilidad e informado de lo que hicieron tus deportistas favoritos este viernes, quédate a leer TRIBUNA porque te trae el mejor resumen. Se trata del Tribuna Top 3, un espacio que te mostrará las noticias más relevantes del mundo deportivo. En la edición de hoy 21 de noviembre, conoce los detalles sobre el repechaje mundialista que se llevará a cabo en México en los próximos meses.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Rodgers en duda para el juego del domingo

El reconocido jugador, Aaron Rodgers, reapareció entrenando con un cabestrillo en la muñeca, sin embargo, sigue estando en duda para participar en el partido de Pittsburg ante Chicago el próximo domingo. Días atrás se descartó que requiera una cirugía para su muñeca rota.

Exgobernador de Jalisco ahora es auxiliar técnico en España

Enrique Alfaro, quien fuera gobernador de Jalisco en el sexenio 2018-2024, dejó atrás su carrera en la política y ahora será parte del equipo de entrenadores del Real Valladolid, de la Segunda División de España. El mexicano compartió la noticia a través de sus redes sociales: "Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa".

Se publican las fechas del repechaje mundialista en México

La FIFA anunció este viernes las fechas, horarios y selecciones que participarán en el repechaje mundialista en México, cuyas ciudades sedes serán Guadalajara y Monterrey. Las justas deportivas se realizarán el 26 y 31 de marzo del 2026, en los estadios Monterrey de Rayados y el Akron.

Fuente: Tribuna del Yaqui