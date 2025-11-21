Los Houston Astros preparan nuevo contrato para el sonorense Isaac Paredes

Houston, Estados Unidos.- La relación entre los Houston Astros y el pelotero sonorense Isaac Paredes sigue más viva que nunca, pues el conjunto de las Grandes Ligas tiene presupuestado seguir con los servicios del tercera base y no solo eso, también le estaría presentando una nueva oferta.

Según diferentes medios en Estados Unidos, el combinado de la Liga Americana presentó esta tarde contrato al mexicano como jugador elegible para arbitraje salarial. Se espera que el hermosillense estampe su firma para jugar con ellos en 2026 con un salario estimado en 9.3 millones de dólares.

Cabe destacar que la semana pasada, el gerente general de los Astros, Dana Brown, confirmó que están "sin interés" en cambiar al sonorense, debido a que fue uno de los mejores de la novena. "Era uno de los mejores analizando los lanzamientos y manejando los conteos, y esa es una de las razones por las que lo adquirimos mediante un canje. Creemos que, si lo canjeamos, debilitaríamos nuestra alineación. Así que, por ahora, no tenemos ningún interés en canjearlo", sentenció.

PAREDES SEGUIRÁ CON HOUSTON



El infielder sonorense Isaac Paredes continuará su estadía con los Astros de Houston al recibir hoy oferta de contrato para la temporada 2026 de las Grandes Ligas.



Paredes y los Astros tendrán ahora que llegar a un acuerdo de salario antes de finales… pic.twitter.com/qNAMw7QGBd — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) November 21, 2025

En lo que fue su primera campaña con los del estado texano, Paredes respondió con creces a la ofensiva. Bateó para.254, con 20 jonrones, 53 remolcadas y 53 anotadas. Estas cifras pudieron ser mejores, pero una lesión frenó el ascenso del mexicano en la recta final del certamen.

Inclusive, sobre esa misma molestia, el conjunto de Astros confía en que para el 2026 Isaac no tenga ningún problema y pueda tener actividad. "Creemos que estará al menos entre el 80 y el 90 por ciento al comienzo de la primavera y posiblemente listo para el juego inaugural", dijo Brown.

Actualmente, Paredes se encuentra de vacaciones en Sonora y su llegada a la Liga Arco Mexicana del Pacífico, para reforzar a los Naranjeros de Hermosillo, todavía se ve incierta, debido a que el pelotero igualmente tiene entre sus planes ser convocado por México para el Clásico Mundial y una nueva lesión lo podría alejar del magno evento.

Want to get some community thoughts on the possibility of Isaac Paredes getting traded uD83EuDD14



Yay or nay? pic.twitter.com/TXccaD7hN2 — SleeperAstros (@SleeperAstros) November 16, 2025

En el caso del otro sonorense, Ramón Urías, no tuvo la misma suerte que el de la 'H', ya que el de Magdalena de Kino fue puesto en asignación por los Astros esta misma semana, por lo que deberá buscar una nueva organización en la MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui