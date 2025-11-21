Los Naranjeros dan el primer golpe en casa ante el Tucson Baseball Team

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo tomó el primero de la serie ante Tucson Baseball Team con triunfo 5-1 en el estadio Fernando Valenzuela, apoyado en una ofensiva que respondió desde el inicio y en una salida efectiva de Paul Campbell, quien marcó el ritmo del juego desde la loma.

En el cierre de la primera, Jasson Atondo abrió el encuentro con un triple al derecho y anotó con sencillo de Willie Calhoun al central. Austin Warner comenzó a mostrar descontrol y un wild pitch permitió que Calhoun avanzara a segunda. TT Bowens lo llevó al plato con un imparable al izquierdo que puso temprano el 2-0 para los de casa.

Tucson trató de responder en la cuarta. Agustín Ruiz inició la entrada con un triple al central y más adelante anotó con doble de Gaige Howard. Campbell sostuvo el plan de trabajo y limitó el daño, retirando el resto de la entrada sin permitir mayor avance. Su labor terminó tras cinco entradas completas con una carrera, cuatro hits, cinco ponches y dos bases por bolas, números que le valieron la victoria.

Hermosillo volvió a presionar en la sexta. Warner otorgó base a Harold Ramírez y Calhoun conectó sencillo para colocar corredores en las esquinas, lo que provocó la salida del abridor visitante. Edwin Valle entró al relevo con un out, pero no logró frenar la ofensiva: abrió con pasaporte a Bowens y luego entregó otra base a Víctor Mascal, lo que permitió que Ramírez anotara la tercera de caballito. Agustín Murillo produjo la cuarta con una rola por el campocorto y en la misma jugada Calhoun cruzó el plato para el 5-1.

En la séptima, Atondo volvió a aparecer con un sencillo y más adelante anotó con un doble de Ramírez al izquierdo, ampliando la ventaja y asegurando el rumbo del encuentro. El bullpen de Naranjeros mantuvo la diferencia sin sobresaltos.

Warner cargó con la derrota tras cinco entradas y un tercio de cinco hits y cuatro carreras permitidas, con tres ponches y una base por bolas.

La serie continúa este sábado. José Samayoa será el abridor por Naranjeros, mientras que Daniel de la Fuente iniciará por la visita.

