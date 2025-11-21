Los Yaquis de Ciudad Obregón refuerzan su roster con la llegada de Matt McDermott

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón se están posicionando como el mejor equipo de la actual temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues a tan solo tres duelos para que se culmine la primera vuelta, tienen en sus manos terminar en lo más alto de la tabla.

Para tener un cierre más efectivo y fortalecerse en el arranque de la segunda mitad, la directiva de la Tribu optó por hacer cambios en su roster, anunciando este viernes 21 de noviembre la llegada del estadounidense Matt McDermott.

El pelotero de 27 años de edad se destaca por tener buena defensa y ser un bateador atrevido en cada turno. Además de que es un viejo conocido de la pelota nacional, ya que este verano portó los colores de los 2 Laredos, Tigres de Quintana Roo y Dorados de Chihuahua.

Presentado por @BanCoppel pic.twitter.com/VVsjH86zfw — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 22, 2025

A partir de la última serie de la primera vuelta que tendrán este fin de semana ante Venados de Mazatlán, el flamante refuerzo podrá tener actividad. Hasta el momento, el manager de Yaquis, Gabe Álvarez, decidió no mandarlo como titular en el primero de la serie, por lo que es probable que su debut sea el sábado.

Los de Ciudad Obregón serán la segunda institución de Matt McDermott en el beisbol invernal de México, ya que el año pasado reforzó la ofensiva de los Mayos de Navojoa, escuadra que en esta edición dejó de existir, llegando en su lugar Tucson. Con los extintos Mayos, el estadounidense bateó para .258, con dos jonrones y 20 carreras producidas. Además, vio actividad en 68 compromisos donde pegó 58 imparables y 33 veces llegó a tierra prometida.

Matt ya suda los colores

El nuevo pelotero de la Tribu es un jugador de cuadro que suele desempeñarse en el campo corto y la segunda colchoneta. Igualmente, inició su andar en los diamantes en 2017 dentro del beisbol colegial con los Lake Erie Crushers en la Frontier League. Mientras que también ha jugado para el York Revolution, en la Atlantic League, con quienes tuvo su mejor momento, al registrar números de .320 de AVG, ocho cuadrangulares y 43 remolcadas, con 36 estafas en 43 intentos.

Fuente: Tribuna del Yaqui