Luce pitcheo de Yaquis y Obregón inicia serie en Mazatlán con una blanqueada

Ciudad Obregón, Sonora.- Labor combinada de seis lanzadores maniató en apenas cuatro imparables a la ofensiva de los Venados y los Yaquis de Obregón se impusieron por 5-0 ante Mazatlán, al iniciar serie en el puerto sinaloense.

El encuentro lo inició Brandon Brennan, quien lanzó tres entradas en su primera apertura de la campaña, con un hit y par de chocolates; Jesús Manuel Chávez (1-0) le siguió con dos capítulos completos de dos sencillos y dos ponches para llevarse la victoria; Nick Gardewine una entrada y la presentación de Rubén Alaniz con otro episodio en blanco, además de Samuel Zazueta y Efraín Contreras.

Se adelanta la TribuuD83CuDFF9



Con par de producidas de Miguel Guzmán, los @yaquis_oficial pegan primero en MazatlánuD83DuDE0E



PG Manuel Chávez

PP Adolfo Ramírez



— Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 22, 2025

Fue en el segundo episodio donde los visitantes en el 'Teodoro Mariscal' tomaron la delantera con una rayita, aprovechando el descontrol del abridor de los 'rojos', Adolfo Ramírez. Víctor Mendoza abrió con pasaporte gratis, avanzó a segunda con rodado al catcher de Miguel Guzmán y enseguida timbró con imparable de Alfredo Hurtado por primera que no pudo atrapar Ramiro Peña.

Al frente la TribuuD83DuDE0E



— Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 22, 2025

Ramírez siguió con su descontrol y congestionó las almohadillas con par de pasaportes gratis, lo que marcó su salida del encuentro y el ingreso de Juan Téllez, quien dominó a Kyren Paris con el primer lanzamiento para frenar el ataque.

La Tribu sonorense incrementó su ventaja en la parte alta de la tercera, donde Roberto Valenzuela conectó sencillo al prado izquierdo y se instaló en la antesala con un hit detrás del segunda base de Víctor Mendoza; luego cruzó la registradora con 'squeeze play' ejecutado a la perfección por Guzmán, quien llegó quieto a primera.

Brennan fue el abridor de la Tribu

La tercera rayita llegó en el cuarto episodio, donde el mánager de Obregón, Gabe Álvarez volvió a jugar con el 'librito'. Allen Córdoba abrió con sencillo y Riley Unroe lo avanzó con toque sacrificio, para llegar a 19 en la campaña y colocarse a uno de la marca de todos los tiempos en la Liga del Pacífico que pertenece a Francisco Arias de los desaparecidos Mayos de Navojoa.

Paris siguió con sencillo al izquierdo, el cual marcó la salida de Téllez y el ingreso de Demetrio Gutiérrez, quien fue recibido con rodado productor de Sebastián Elizalde a primera, para el 3-0.

Yaquis timbraron dos carreras más en la novena entrada, la primera en los spikes de Paris con elevado de sacrificio de Guzmán y la otra con sencillo de Alfredo Hurtado que remolcó a Sebastián Elizalde. Adolfo Ramírez (0-2) fue el derrotado al recibir un imparable y una carrera, con cinco bases por bolas y dos ‘chocolates’.

Fuente: Tribuna del Yaqui