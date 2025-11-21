McCann llega a un acuerdo con los Diamondbacks para seguir una campaña más

Phoenix, Estados Unidos.- James McCann llegó a Arizona como emergente a finales de la temporada pasada y con su trabajo detrás del plato se ganó un lugar con el equipo de los Diamondbacks, uno que los cascabeles desean mantener.

Es por eso que este viernes, los Dbacks aseguraron los servicios de McCann con un contrato de 2.75 millones de dólares por un año. El acuerdo incluye la posibilidad de ganar hasta 500.000 dólares en bonificaciones dependiendo del tiempo que haya pasado en la plantilla activa del equipo.

Return of the Mac pic.twitter.com/C4QTeRHNLF — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) November 21, 2025

El careta estaba jugando con el equipo de Triple-A de los Braves en junio cuando el receptor titular de Arizona, el venezolano Gabriel Moreno, sufrió una lesión. McCann, de 35 años, firmó con el equipo en junio y aportó una producción sólida, bateando para .260 con cinco jonrones y 17 carreras impulsadas.

McCann también contribuyó a que los lanzadores jóvenes del equipo, incluyendo a Ryne Nelson y Brandon Pfaadt elevaran su nivel. Pero de nueva cuenta, es probable que McCann sea el suplente de Gabriel Moreno, que bateó para .285 con nueve jonrones y 40 carreras impulsadas la temporada pasada. Moreno se ha perdido una buena parte de las dos últimas temporadas por lesiones.

El receptor cayó de pie en el equipo de Arizona

McCann se embolsó 100.000 dólares extra tras 50 días en la plantilla activa, 125.000 dólares tras 75 y 100 días y 150.000 dólares tras 125 días. Seleccionado All-Star en 2019 con los Chicago White Sox, McCann jugará su decimotercera temporada en las Grandes Ligas. Tiene un promedio de bateo de .242 en su carrera y 97 jonrones.

Taylor se queda con Mets

Otro jugador que también se arregló con su equipo, es el jardinero central Tyrone Taylor, quien acordó este viernes un contrato de 3,8 millones de dólares por un año que evitó arbitraje salarial New York Mets.

Taylor ha pasado las dos últimas temporadas con los Mets tras ser adquirido de Milwaukee en un traspaso. Este año hizo 85 aperturas en el jardín central y dos en el izquierdo, ofreciendo una excelente defensa pero bateando un mínimo en su carrera de .223, con dos jonrones, 27 carreras impulsadas y un OPS de .598, su peor en 113 partidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui