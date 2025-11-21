México va por el ganador de la triple corona en el beisbol de Corea para el Clásico

Ciudad de México.- Después del tercer lugar obtenido en la edición 2023 del Clásico Mundial de Beisbol, la Selección Mexicana de la especialidad no se conforma y de cara al próximo evento del año próximo, busca armar un equipo que vaya por la gloria de esta competencia que reúne a las mejores selecciones nacionales de todo el mundo en un solo evento.

Con esta finalidad, el gerente de la escuadra mexicana, Rodrigo López en conjunto con el manager del equipo, Benjamín Gil se han dado a la tarea de buscar a los mejores jugadores disponibles que quieran defender la casaca tricolor en esta justa.

Mexico is recruiting Cody Ponce to play in the 2026 World Baseball Classic. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Ponce just had one of the all-time great seasons for a pitcher in KBO:



• 1.89 ERA

• 252 strikeouts (all-time KBO record)

• 8.38 WAR (led all pitchers)

• Triple Crown winner

• Dong-won Choi… https://t.co/uWkYJh4SnQ pic.twitter.com/VGb9ClUVyj — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) November 21, 2025

Con ello en mente, en los últimos días ha surgido el nombre de Cody Ponce, un jugador de ascendencia mexicana que recién acaba de tener una de las mejores temporadas de la historia para un lanzador en la Liga de Corea (KBO).

El serpentinero que nació en Pomona, California en 1994, conquistó la Triple Corona de Pitcheo al finalizar con una efectividad de 1.89, con 252 ponches (récord histórico de la KBO) y un WAR de 8.38 (líder de todos los lanzadores), lo que lo hizo acreedor al Premio Choi Dong Won(Equivalente al Cy Young).

El lanzador tuvo una temporada de ensueño en Corea

El ganador del premio MVP en el beisbol de oriente sería una gran incorporación a una rotación abridora mexicana que tiene algunas incógnitas ante la falta de abridores ligamayoristas.

Cody, además, es ya un viejo conocido del beisbol azteca, pues jugó contra el equipo de México en el torneo Premier12 WBSC 2019, y sin lugar a dudas sería una gran adhesión para la escuadra que estará participando en el Clásico Mundial en marzo próximo.

El diestro sería una gran adhesión para México

Rodrigo López, en entrevista señaló que el jugador está "muy animado en representar al equipo mexicano"; sin embargo, reconoció que el lanzador se encuentra en un caso de agencia libre, "por lo que hay muchos equipos interesados de Grandes Ligas para firmarlo", señaló.

El exligamayorista agregó que "él (Cody) ha puesto el cien por ciento para participar, entregó su documentación, ya podría estar elegible pero, dependerá una vez que lo firmen, ya sea un equipo de Asia o de Estados Unidos, ver que condiciones le piden, yo creo que estaría siendo parte del seleccionado".

"Como saben, no tenemos muchos abridores como los teníamos en el 2023, y él sería una gran adhesión a la rotación, y la verdad que yo lo he visto pitchear en videos y se ve bastante bien, con ese 'split finger' que perfeccionó y mejoró al llegar a la liga de Corea, la verdad que tiene muy buenos recuersos".

Fuente: Tribuna del Yaqui