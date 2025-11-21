NFL: Aaron Rodgers es incógnita para el duelo de Steelers ante los Bears

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los Steelers y los Bears tienen una historia en común que se remonta a 1934, una en la que Pittsburgh no la ha pasado nada bien en sus visitas a Chicago y que este fin de semana esperar revertir, en el duelo de la Semana 12 de la NFL que sostendrán ambas escuadras.

Pero además de no ganar en la 'Ciudad de los Vientos' desde 1995, los Steelers podrían enfrentar este compromiso sin su estelar mariscal de campo, Aaron Rodgers, quien entrenó el viernes con su fractura en la muñeca izquierda en una férula y su estado oficial es cuestionable.

Mike Tomlin, entrenador de Pittsburgh dijo que Rodgers pudo entrenar de forma limitada y no parecía tener problemas importantes con la férula de su muñeca izquierda, la cual se rompió a finales del segundo cuarto de la victoria por 34-12 sobre Cincinnati el pasado fin de semana.

Es por ello que Tomlin dijo que Rodgers es cuestionable mientras Pittsburgh (6-4) intenta ganar en Chicago (7-3) por apenas segunda vez en la historia de la franquicia. "Creía haber visto un esfuerzo sólido, pero es viernes y aún tenemos algo de tiempo", dijo Tomlin.

Tanto Tomlin como Rodgers han recalcado esta semana que la capacidad del veterano pasador para protegerse jugará un papel importante en la decisión sobre si el jugador de 41 años jugará o no. Mason Rudolph será titular si Rodgers, que tiene un récord de 24-5 contra Chicago, incluyendo un 11-1 en Soldier Field, no puede jugar.

Rudolph reemplazó a Rodgers y jugó la segunda mitad de la victoria de los Steelers contra Cincinnati, completando 12 de 16 pases para 127 yardas y un touchdown. "Tengo mucha experiencia cambiando de rol", dijo Rudolph esta semana. "Eso probablemente ha contribuido a que mi personalidad sea un poco más relajada. Simplemente digo '¡Qué más da!' y me adapto a las circunstancias".

Rodgers, el quarterback más capturado en la historia de la NFL, ha sido muy resistente durante sus 21 años de carrera. Se perdió en 2013 y 2017 por una clavícula rota mientras jugaba para Green Bay y se perdió todos los partidos menos cuatro de su primera temporada con los New York Jets en 2023 debido a un desgarro de tendón de Aquiles.

Fuente: Tribuna del Yaqui