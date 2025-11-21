Pachuca y Bravos de Juárez se enfrentarán por el último boleto para la Liguilla del Apertura 2025

Ciudad de México.- La ronda del play-in ya tuvo sus dos primeros compromisos, definiendo un puesto más en la Liguilla del Apertura 2025, aunque aún falta otro por definir, lo que completará las llaves de enfrentamiento para los cuartos de final. Debido al formato y pese a haber ganado, el Pachuca se medirá contra los Bravos de Juárez en búsqueda del último boleto para la fiesta grande del balompié mexicano.

La llave que otorgó la clasificación directa fue protagonizada por Bravos y Xolos de Tijuana, la cual se terminó cargando para el conjunto bajacaliforniano, con marcador de tres goles por uno. El equipo juarense se puso adelante en el marcador apenas con 12 minutos disputados, aunque para la media hora de juego, llegó el empate por parte de los locales. Gilberto Mora volvió a brillar, al cobrar un penal al estilo 'Panenka', y Ezequiel Bullaude firmó el marcador final.

Con este gol, Gil Mora se convirtió en el jugador más joven en anotar en liguilla, con 17 años y 37 días cumplidos. uD83DuDC4F#PlayIn | #AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/kyHSc2DodS — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 21, 2025

En la segunda llave, el Pachuca dominó todo el compromiso y terminó por eliminar a los Pumas UNAM, pese a que contaron con Keylor Navas en el arco, que fue eliminado en la contienda del Mundial 2026 con Costa Rica y quedó fuera de la Liguilla en menos de 48 horas. Enner Valencia y Robert Kenedy fueron los anotadores por parte de los Tuzos, mientras que Pedro Vite descontó por los universitarios, aunque no les alcanzó para hacer la remontada.

Al haber estado en la segunda llave y ganar su partido, el Pachuca no consiguió su boleto a los cuartos de final, debido a que se clasificó en la novena posición de Apertura 2025; debido al formato, se tendrá que medir contra Bravos para definir el último cupo de la Liguilla. El partido final de la ronda de repechaje se celebrará el próximo domingo, 23 de noviembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 19:00 horas (horario CDMX).

Así se jugarán los cuartos de final

Al haber finalizado el Apertura 2025 en la primera posición, los Diablos del Toluca siguen esperando que se defina su rival, pues se enfrentarán al ganador del último partido del repechaje; los Tigres de la UANL tendrán que enfrentar a los Xolos de Tijuana. El Cruz Azul se clasificó en el tercer lugar y le tocará medirse contra Chivas del Guadalajara y, por último, Rayados de Monterrey y Águilas del América cierran los duelos de cuartos de final.

Se empiezan a acomodar los lugares en #LaFiestaDeLaAfición. uD83DuDC40



Queda solo un boleto disponible para los Cuartos de Final que se disputará entre @fcjuarezoficial y @Tuzos. ¿Quién se lo quedará? uD83EuDD14 #PlayIn | #AP25 pic.twitter.com/D1U2RBryaw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui