Pachuca pierde a su delantero estrella para el Play-in del Apertura 2025 contra Bravos de Juárez

Ciudad de México.- El Pachuca tendrá el que hasta el momento será su partido más importante del año, pues luego de eliminar a los Pumas UNAM, sostendrá el segundo compromiso del Play-in del Apertura 2025, enfrentándose a los Bravos de Juárez para el último boleto para Liguilla. No todas son buenas noticias para los 'Tuzos', pues no contarán con su delantero estelar, Enner Valencia, por una lesión muscular.

El ecuatoriano fue una de las piezas claves para que el Pachuca venciera a los universitarios en la primera ronda del repechaje; Valencia encabezó un contraataque a la media hora de juego y, con un disparo potente desde afuera del área, inauguró el marcador. Robert Kenedy complementó la pizarra del Estadio Hidalgo y los 'Tuzos' lograron la clasificación a la siguiente ronda del balompié mexicano.

El sudamericano siguió en la cancha luego de su anotación, pero a los pocos minutos de haber comenzado la segunda mitad, terminó en el césped y tuvo que ser revisado por el personal médico del club. Luego de una inspección, se determinó que Valencia no podía continuar y abandonó la cancha apoyado en el 'Carrito de las desgracias' al no poder caminar. Pese a eso, terminó siendo premiado como el jugador del partido.

Fuentes cercanas al club señalaron a ESPN que, debido a la molestia muscular en el muslo derecho, lo dejará fuera de actividades para la segunda ronda del repechaje contra los fronterizos. Así mismo, indicaron que por la tarde del 21 de noviembre se le someterían a pruebas más específicas para conocer la gravedad de la lesión y determinar cuánto será el tiempo de recuperación.

Enner Valencia está descartado para el play-in 2 vs Juárez, esta tarde será sometido a estudios para determinar la gravedad de su lesión



Complicado que pueda estar listo si es que Pachuca avanza a cuartos de final @MinutoFinalMx pic.twitter.com/V4cDZg3pSt — Raúl Gómez (@R_Gomez_06) November 21, 2025

De igual manera, la fuente señaló que, en caso de que el Pachuca consiga la clasificación a los cuartos de final en la Liguilla del Apertura 2025, todo indica que Enner Valencia estaría listo para reintegrarse al equipo para medirse contra Diablos del Toluca. Bravos de Juárez perdió la primera ronda del repechaje y, por formato, se medirá contra el Pachuca para definir el que será el último boleto de la Liguilla; el partido será el domingo 23 de noviembre a las 19:30 horas (horario CDMX).

#Deportes | Pachuca y Bravos de Juárez se enfrentarán por el último boleto para la Liguilla del Apertura 2025 ?uD83CuDD9Ahttps://t.co/QYXC96Yxbe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui