Patricio O'Ward volverá a correr en la F1; suplirá a Oscar Piastri de McLaren en el GP de Abu Dabi 2025

Ciudad de México.- Luego de su participación en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025, el piloto regiomontano, Patricio O'Ward, volverá a subirse a un monoplaza de la F1 este mismo año durante el Gran Premio de Abu Dabi. 'Pato' suplirá a Oscar Piastri en la FP1, quien se encuentra disputando el Campeonato de Pilotos contra su compañero de McLaren, Lando Norris, y contra Max Verstappen de Red Bull.

El regiomontano participó en la primera prueba de prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde finalizó en el puesto 13 con un tiempo de 1:19.680; 'Pato' fue el mejor piloto de entre los novatos que participaron en la FP1 dentro de la Magdalena Mixhiuca. Pese a su buen resultado, O'Ward tuvo algunas complicaciones, pues corrió con problemas de salud, por lo que fue internado en el centro médico por varias horas cuando descendió del monoplaza.

#Deportes | Verstappen y Leclerc siguen con gran ritmo; resultados de las prácticas del GP de la Ciudad de México uD83DuDCCBuD83CuDFCE?https://t.co/XGaKEHvre6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Fue el propio piloto el que confirmó su presencia para el Gran Premio de Abu Dabi y ocupará el lugar del australiano durante la primera sesión de prácticas en el Circuito de Yas Marina. Así mismo, informó que estará durante los test de pretemporada en la misma pista con McLaren, donde ya ha participado y acumulado más de 600 kilómetros. "No voy a Qatar, sí voy a Abu Dhabi, y me subo en Abu Dhabi".

Además, el piloto recalcó que en sus incursiones que ha tenido en la categoría, así sea durante unas pruebas libres, no solo son por cumplir las pautas publicitarias, pues la información que ha obtenido ha sido de ayuda para el equipo para seguir desarrollando el monoplaza. Por último, añadió que mantiene una buena relación con los pilotos titulares del equipo y los seguirá apoyando. "Estoy aquí para ayudar al equipo, a Oscar; siempre me ha tocado el de Lando; mi programa aquí es sacar las cosas adelante que necesite el equipo".

@espnmx ?? ¡PATO O'WARD VOLVERÁ A TENER ACTIVIDAD EN LA F1! ?? El mexicano correrá en la primera práctica libre del GP de Abu Dhabi y también estará en los test de postemporada ???? ?? *Ocupará el asiento de Oscar Piastri en la FP1 ? original sound - ESPN México - ESPN México

La sesión de entrenamientos donde participará 'Pato' O'Ward será el próximo viernes, 5 de diciembre, en el que será el último fin de semana de la temporada 2025 de la Fórmula 1; el mexicano saltará a la pista a partir de las 9:30 horas (hora CDMX). La carrera será el domingo 7 de diciembre a las 13:00 horas, siendo el último Gran Premio del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui