Polémica en el Gran Premio de Las Vegas; alcantarilla causa bandera roja en la segunda práctica libre

Las Vegas, Estados Unidos.- Por segunda ocasión en las tres ediciones del Gran Premio de Las Vegas, una práctica libre se vio interrumpida por un problema en torno al circuito. Una de las tapas de alcantarilla que se ubican en el recorrido que pasa por 'The Strip' se levantó en medio de la sesión, por lo que se tuvo que marcar una bandera roja y frenar las autoridades hasta que se solucionara dicho percance.

Esto ya había sucedido en el primer año que se celebró la carrera, siendo Carlos Sainz el piloto afectado; en dicho percance, una tapa del desagüe se levantó y, con el monoplaza a gran velocidad, se incrustó en la parte baja del mismo, causando fuertes daños. La alcantarilla destrozó el fondo plano, además de dañar la transmisión de dicho Ferrari y estuvo a nada de ingresar al habitáculo del piloto, pudiendo tener un desenlace desafortunado.

Tras una inspección de la @fia, se descubrió que el marco de concreto alrededor de una tapa de alcantarilla había fallado antes de los primeros diez minutos de la práctica uno, provocando daños en el monoplaza de Carlos Sainz.



La FIA inició controles en todas las demás… pic.twitter.com/6GdkwaQDzs — PrimeF1 (@PrimeF1__) November 17, 2023

Luego de que la primera sesión de prácticas transcurriera con normalidad, se dio inicio a la FP2 y Lando Norris de McLaren se estableció en la primera posición, hasta que, a falta de 21 minutos para que finalizara la prueba, se mostró la bandera roja, frenando de golpe las actividades. Así mismo, los pilotos fueron alertados para transitar con precaución en la curva 17 sin especificar el motivo.

Luego de varios minutos sin más información, la FIA emitió un breve comunicado, en el cual aclaraban que habían recibido un aviso por parte de un comisario sobre una tapa de alcantarilla suelta antes de ingresar a la curva 17. "La Dirección de Carrera no pudo confirmar esta información a través de las cámaras de seguridad. La sesión se ha suspendido con bandera roja como medida de precaución y el personal de la Dirección de Carrera se encuentra en el lugar evaluando la situación".

Nuevo escándalo en Las Vegas: otra alcantarilla suelta se 'carga' los Libres 2.



?? Una tapa de alcantarilla se ha soltado y dirección de carrera ha tenido que sacar la bandera roja.



?? Al menos no ha sido tan grave como en 2023, pero la Fórmula 1 sigue sin aprender de lo que… pic.twitter.com/Pylxxk6Yc3 — SoyMotor.com (@SoyMotor) November 21, 2025

Pese a la detección, la FIA y la Dirección de Carrera negaron que la alcantarilla hubiera representado un riesgo, por lo que reiniciaron la sesión, con seis minutos restantes en el cronómetro. "Tras la inspección, estamos seguros de que todo está en condiciones adecuadas para reanudar la sesión".

La FIA aclara qué ha pasado con las alcantarillas en Las Vegas



? Se ha desmontado la tapa defectuosa y la han soldado

uD83DuDD0E Todas las tapas por la trazada se han revisado y soldado

uD83DuDC49 En principio, no debería reproducirse el problema de Libres 2#LasVegasDAZNF1 uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/XJe3rkGZSd — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

Al final de la FP2, Norris se quedó con el mejor tiempo, parando el reloj en 1:33.602, tan solo 29 milésimas por delante de Kimi Antonelli de Mercedes. Charles Leclerc se quedó con el tercer puesto, mientras que Max Verstappen cayó hasta la novena posición y Oscar Piastri quedó relegado al lugar 14.

#Deportes | Gran Premio de Las Vegas 2025; horarios y dónde ver EN VIVO la ronda 22 de la Fórmula 1 uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/rzSDpflw6x — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui