Repechaje para el Mundial 2026 en México: FIFA confirma fechas, horarios y selecciones que competirán

Ciudad de México.- Con la mayor parte de los boletos para la Copa del Mundo 2026 ya asignados, seis selecciones se disputarán los últimos boletos para la justa mundialista mediante las rondas de repechaje en dos sedes mexicanas. A falta de siete meses para el inicio del torneo de selecciones más importante de la historia, la FIFA ratificó las fechas y horarios en los que se jugará la repesca.

La Federación Internacional de Futbol Asociación eligió como sedes para el repechaje el Estadio Monterrey de Rayados y el Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara. Estos dos recintos también albergarán partidos oficiales durante el Mundial 2026, por lo que las rondas de repesca servirán para revisar los protocolos de seguridad y movilidad dentro de las ciudades, de cara al arranque de la justa mundialista.

#Deportes | Sorteo para el Repechaje Internacional de la Copa del Mundo 2026; fechas y como funciona ?uD83CuDFC6https://t.co/TM9w7TSM1S — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Desde hace un par de meses, habían circulado las probables fechas en las que estos encuentros se celebrarían, aunque ahora, la FIFA afirmó que estos compromisos se celebrarán durante la fecha FIFA en la última semana de marzo del 2026. Cabe resaltar que cada sede recibirá a tres selecciones y el formato de juego será el siguiente: El combinado que esté mejor posicionado del ranking clasificará a una final de manera directa y se enfrentará al que resulte ganador de un partido decisivo entre las otras dos selecciones.

La casa del 'Rebaño Sagrado' recibirá a Nueva Caledonia por la OFC, Jamaica de la Concacaf y a la República Democrática del Congo por la CAF, siendo esta última la que clasificará de manera directa al partido decisivo que definirá al clasificado al Mundial 2026. El Estadio Monterrey tendrá el duelo entre Bolivia de la Conmebol y Surinam; el ganador de este partido tendrá que enfrentar a Irak en la final 2.

¡Por mantener el sueño vivo! uD83DuDE4C?



Ya tenemos fehca, hora y sede para el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.



- Jueves 26 de marzo: Nueva Caledonia vs Jamaica en Guadalajara y Bolivia vs Surinam en Monterrey.



Los ganadores enfrentarán a la República Democrática del… pic.twitter.com/UT4SG3tm7u — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 21, 2025

Las semifinales en ambas sedes se disputarán el jueves 26 de marzo, mientras que el encuentro que decidirá a los clasificados para la Copa del Mundo se llevará a cabo durante el martes 31 de marzo del 2026. Las seis selecciones pondrán en juego su boleto para la justa a un solo partido, por lo que se garantiza que serán unas jornadas llenas de emociones que servirán para encender a la afición de dichas ciudades.

