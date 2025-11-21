Un viejo conocido regresa a casa: Los Algodoneros de Guasave anuncian a su nuevo manager

Guasave, Sinaloa.- Los Algodoneros de Guasave están cerrando una primera vuelta para el olvido, pues se encuentran en el sótano de la tabla de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) junto a los Venados de Mazatlán. Debido a los malos resultados, el jueves, la directiva le dio las gracias al manager José Moreno.

A horas de quedar libre el banquillo, los de Sinaloa ya anunciaron a su nuevo manejador, y se trata de un viejo conocido de la afición y un histórico del beisbol nacional; se trata del experimentado Óscar Robles, quien a partir de este viernes ya porta los colores del club.

El tijuanense vuelve al conjunto, luego de haberlos dirigido cinco campañas desde su regreso al beisbol invernal de México, resaltando entre sus logros el haber obtenido un subcampeonato en la temporada 2022-2023. El exnovato del año de la LAMP estará uniéndose al equipo, esperando que con su llegada las cosas den un giro positivo en cuanto a los resultados y se puedan alejar del sótano del torneo.

¡DE VUELTA A TU CASA OSCAR!uD83DuDC4FuD83CuDFFB??



El baja californiano Oscar Robles regresa a Algodoneros luego de dirigir durante 5 temporadas al conjunto AlgodonerouD83DuDD25

Sus números como manager fueronuD83DuDC47uD83CuDFFB

?4 play offs

?1 final

?2 semifinales

?1 liderato general

?Manager del año pic.twitter.com/rlHQaeQWKR — Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) November 21, 2025

De quedar en noveno o décimo lugar, el conjunto necesitará tener una buena segunda vuelta para aspirar a estar en la postemporada, área que en los últimos años ha sido una constante para los Algodoneros de Guasave.

Óscar Robles tomó el timón de los blanquiazules en la campaña 2019-2020, cuando entró en sustitución de Rigoberto Beltrán, pero ese año no le alcanzó para entrar a playoffs, siendo esa la única campaña que este equipo no ha logrado colarse a las fiestas de enero desde que regresaron a la pelota nacional.

En la edición 2020-2021 entró a la postemporada y fue eliminado en la primera ronda por Tomateros de Culiacán, mientras que en el 2021-2022 llegó hasta la ronda de semifinales, donde también lo dejaron fuera los guindas, pero en esa edición ganó el título como Manager del Año.

El primer line up de nuestro manager Oscar RoblesuD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83DuDD25#YoSoyAlgodonero pic.twitter.com/aUVYplKQDn — Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) November 22, 2025

Para la temporada 2022-2023 llegó hasta la gran final, pero se perdió ante Cañeros de Los Mochis en seis juegos en una rivalidad que quedará para la historia, mientras que su último año al frente de Algodoneros fue en la 2023-2024, donde lo dejaron fuera los Águilas de Mexicali en los cuartos de final a pesar de que esa campaña los Algodoneros fueron líderes generales con récord de 39 victorias y 29 derrotas.

Óscar viene de tener actividad este año, pues en el inicio de la temporada estuvo al frente de los Águilas de Mexicali, pero hace un par de semanas fue cesado por la directiva 'emplumada' a pesar de tenerlos en la mitad de tabla.

Fuente: Tribuna del Yaqui