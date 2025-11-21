Yaquis de Obregón se aferra al liderato de la LAMP 2025-2026 en la recta final de la primera vuelta

Ciudad Obregón, Sonora.- A falta de una serie para que finalice la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026, Yaquis de Obregón se mantiene en la primera posición del standing, aunque varios clubes lo siguen de cerca. La novena cajemense liga dos semanas como líder, aunque cada vez es con menos diferencia y, en caso de un mal cierre de semana, podría caer hasta la parte media de la tabla.

Yaquis son el único equipo que ha llegado a las 20 victorias y tiene a cuenta solo 12 derrotas; 'La Tribu' inició la semana con la consigna de regresar al camino de las victorias, luego de haber recibido su primer barrida de la temporada. Los dirigidos por Gabe Álvarez recibieron a Algodoneros de Guasave, a quienes vencieron en los primeros dos compromisos, aunque no pudieron completar la limpia en el Estadio Yaquis.

Los Jaguares de Nayarit tuvieron una escalada meteórica en los últimos días, pues pasaron de estar en el quinto puesto a subir al segundo peldaño del standing, ligando seis victorias de manera consecutiva, incluyendo una limpia al líder durante el fin de semana anterior. En la serie de esta semana, los Jaguares se metieron al Estadio Panamericano, donde se quedaron con los tres triunfos ante el equipo jalisciense.

Empatados en récord de 19-13 con Jaguares, se encuentran Cañeros de Los Mochis, aunque el criterio de desempate deja peor posicionado al equipo sinaloense, quien se midió contra Naranjeros de Hermosillo en la primera serie de la semana y terminó venciendo en par de ocasiones. La novena de la capital sonorense se lleva el cuarto puesto, con uno de ventaja a Tomateros de Culiacán.

Charros de Jalisco inaugura la segunda mitad de la tabla, posicionándose en el sexto puesto, pese a haber iniciado la semana en la parte alta del standing; Águilas de Mexicali es el séptimo lugar y último jugando para .500, pues arrastran marca de 16-16. El Tucson Baseball Team sigue en el puesto ocho, mientras que Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán se siguen debatiendo por abandonar el sótano de la LAMP.

Standing de la LAMP 2025-2026 al 21 de noviembre

Fuente: Tribuna del Yaqui