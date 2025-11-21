Yaquis de Obregón visita a Venados de Mazatlán en la última serie de la primera vuelta de la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- En el cierre de la primera vuelta y con la consigna de conseguir la mayor cantidad de victorias para permanecer en el liderato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026, Yaquis de Obregón se enfrentarán a Venados de Mazatlán en tierras sinaloenses. Pese a ser un rival históricamente complicado para 'La Tribu', pudieran aspirar a traerse la serie, pues los del puerto no han encontrado el ritmo y se encuentran en el sótano.

La novena cajemense se aferra al liderato del circuito, aunque cada vez es con menor diferencia; Yaquis mantiene récord de 20 victorias y 12 triunfos, con solo un juego de ventaja ante Jaguares de Nayarit y Cañeros de Los Mochis. Los mazatlecos no han podido salir del fondo de la tabla, quedándose con el última peldaño hasta ahora, y se disputarán la novena posición contra Algodoneros de Guasave, que están en la misma tónica.

Esta será la segunda ocasión que estas dos novenas se enfrenten en la campaña actual del circuito, pues protagonizaron la primera serie del rol regular en el Estadio Yaquis, la cual salió con resultados positivos para el conjunto local. Obregón recibió a Venados los días 17, 18 y 19 de octubre, cuando 'La Tribu' se quedó con la victoria en los tres compromisos y comenzó una racha de series ganadas en casa, la cual mantiene hasta el momento.

Los dirigidos por Gabe Álvarez se midieron contra Algodoneros en los primeros juegos de la semana y, haciendo valer la localía, ganaron dos compromisos, aunque no pudieron concretar la barrida, perdiendo el último de la serie. Por su parte, Venados viene de enfrentarse a Tomateros de Culiacán en una edición más del clásico sinaloense; los porteños se quedaron con dos triunfos, incluyendo una blanqueada que protagonizó el lanzador Nolan Kingham.

Ante las recientes ausencias por lesión y las bajas de Yaquis, se optó por que Brandon Brennan pasara del bullpen a abrir el primer compromiso de la serie; Felipe González y Orlando Lara son los lanzadores elegidos para iniciar los encuentros restantes. Por Mazatlán, Adolfo Ramírez y Javier Solano se encargarán de iniciar los primeros juegos, mientras que el tercero de la serie estará a cargo de José Urquidy.

Fuente: Tribuna del Yaqui