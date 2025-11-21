Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el primero de la serie

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de seis semanas de actividad, llegó el cierre de la primera vuelta en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con la mayor parte de los puestos en juego, con solo tres compromisos por delante. Yaquis de Obregón buscará asegurar la primera posición del standing, aunque lo hará de visita en el puerto ante unos Venados de Mazatlán que necesitan salir del sótano.

Ambas escuadras llegan urgidas de triunfo, aunque su posición es completamente diferente entre sí; 'La Tribu' mantiene el liderato con récord de 20-12, aunque está a solo una victoria de diferencia ante Jaguares de Nayarit y Cañeros de Los Mochis. Por contraparte, los del puerto están empatados con Algodoneros de Guasave en foja, aunque por criterios de beneficio son el último lugar en la tabla de posiciones.

#Deportes | Yaquis de Obregón se aferra al liderato de la LAMP 2025-2026 en la recta final de la primera vuelta ?https://t.co/2QikfdQsBR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Los dirigidos por Gabe Álvarez vienen de vencer a Algodoneros en dos de tres compromisos, con los que se recuperaron luego de ser limpiados en su primera incursión a tierras nayaritas. Los Venados ganaron su serie más reciente, cuando visitaron a Tomateros de Culiacán.

Estas dos escuadras ya se enfrentaron en la serie que marcó el inicio del rol regular, luego de que Yaquis fuera derrotado en las dos jornadas inaugurales a mano de Cañeros. El conjunto obregonense aprovechó la localía y consiguió quedarse con los tres triunfos de esa serie, concretando la primera barrida de la temporada con la que inició una racha de series consecutivas ganadas jugando en el Estadio Yaquis.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán

Estadio: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Fecha: Viernes, 21 de noviembre

Horario: 20:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

La novena cajemense tendrá que hacer ajustes en su rotación abridora, pues con las distintas bajas sufridas en la semana anterior, se tendrá como inicialista a Brandon Brennan. El derecho ha tenido actividad solo como relevista, acumulando marca de dos victorias sin derrota y una efectividad de 6.08 en 13.1 entradas de trabajo. Adolfo Ramírez buscará su primer triunfo del año por Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui