Barcelona completa la fiesta por regreso al Camp Nou con goleada sobre el Athletic Club

Ciudad de México.- El Barcelona planeó una fiesta por celebrar un partido oficial en el Camp Nou por primera ocasión en más de dos años y completó el festejo con un triunfo y goleada al Athletic Club. Los locales dominaron todo el compromiso y Robert Lewandowski se anotó en la historia del club, al ser el primer jugador en marcar una anotación en la nueva era del renovado recinto de La Masia en Barcelona.

Con este triunfo, el conjunto 'Blaugrana' subió de manera momentánea a la primera posición; el Barça llegó a las 10 victorias con un empate y dos derrotas, empatando en unidades, pero con mejor diferencia de gol ante el Real Madrid, que tiene pendiente su compromiso. Por su parte, el Athletic Club cayó una posición, pues había comenzado la jornada 13 en séptimo lugar y ahora se encuentra en octavo y con riesgo de seguir descendiendo.

Con el Camp Nou a su máxima capacidad permitida, el Barcelona saltó al campo y parece que fue el único equipo que se encontraba en el césped y solo fueron necesarios cuatro minutos para que Lewandowski inaugurara el marcador. El polaco se generó la oportunidad con un autopase y definió con un tiro potente que terminó venciendo al arquero rival en su mismo poste; con este tanto, Robert llegó a las ocho anotaciones en 10 partidos de LaLiga.

En el minuto 10, se dio un momento mágico en el estadio, pues los 45 mil asistentes comenzaron a corear el nombre de Lionel Messi, la estrella que les dio la mayor parte de su palmarés. En el agregado de la primera mitad, cayó el segundo para los locales; Lamine Yamal inició una jugada en zona defensiva y, tras un pase filtrado, dejó en un mano a mano a Ferran Torres, que envió el balón a las redes con definición cruzada.

El inicio de la parte complementaria siguió con la misma tónica y, tras un error en el área por parte de los rivales, Fermín López puso el tres por cero; por si fuera poco, Oihan Sancet fue expulsado tras una grave patada contra Fermín con 40 minutos por jugar. Dosificando sus esfuerzos, el Barcelona le bajó las revoluciones al partido, aunque fue inevitable la cuarta anotación a los 89, con el segundo tanto de la jornada para Torres.

Fuente: Tribuna del Yaqui