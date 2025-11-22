Bravos de Juárez vs Pachuca; horarios, canales y dónde ver EN VIVO el Play-in del Apertura 2025

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Los Bravos de Juárez tendrán una segunda oportunidad para conseguir la que podría ser su primera clasificación a la Liguilla de la Primera División y tienen todos los factores de su lado, pues fungirán de locales para recibir al Pachuca. Debido al formato del play-in del Apertura 2025, el equipo fronterizo sostendrá un compromiso más, pese a haber sido derrotados en el primer duelo del repechaje.

En el inicio del Play-in, los Bravos visitaron Tijuana para medirse contra los Xolos, en la llave que permitía el acceso directo a la fiesta grande del balompié mexicano; el marcador se terminó cargando a favor del 'Xolaje', al son de tres goles por uno. Gilberto Mora volvió a brillar en su corta carrera, pues con el encuentro empatado, cobró un penal a lo 'Panenka' para tomar la ventaja que se terminó por ampliar en la última parte del juego.

#Deportes | Pachuca y Bravos de Juárez se enfrentarán por el último boleto para la Liguilla del Apertura 2025 ?uD83CuDD9Ahttps://t.co/QYXC96Yxbe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Por su parte, el Pachuca consiguió la victoria ante Pumas UNAM, pero debido al formato, tendrán que enfrentar al perdedor de la otra llave del repechaje para definir el último cupo de la Liguilla. Los 'Tuzos' dominaron todo el compromiso y tuvieron complicidad de Keylor Navas, arquero universitario, que cometió un par de errores que, a las postres, se convirtieron en anotaciones; Enner Valencia y Robert Kennedy fueron los responsables de los goles por los locales.

A pesar de venir con buen momento anímico por la victoria, el Pachuca llegará con una sensible baja, pues Enner Valencia no estará disponible para el cierre del repechaje; el ecuatoriano salió por lesión en el partido contra Pumas y podría regresar hasta el 2026. El delantero presentó una molestia muscular en el muslo derecho y tuvo que ser trasladado en el carrito médico; hasta el momento, Pachuca no ha emitido comunicado sobre la gravedad y tiempo de recuperación por dicha lesión.

#Seguridad | Pachuca pierde a su delantero estrella para el Play-in del Apertura 2025 contra Bravos de Juárez ??https://t.co/0cFTOnxFoi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Horarios para el Bravos de Juárez vs Pachuca del play-in

Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Fecha: Domingo, 23 de noviembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca Deportes/Caliente TV

Los antecedentes históricos entre ambos equipos indican que el compromiso que se celebrará en tierras fronterizas contará con varios goles, pues la mayor parte de sus encuentros recientes han tenido más de tres anotaciones. Pachuca y Juárez se enfrentaron en la jornada 13 del Apertura 2025, con empate a dos anotaciones por bando en la casa de los Bravos.

Fuente: Tribuna del Yaqui