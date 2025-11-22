¿Efraín Juárez se va de Pumas? Los universitarios habrían decidido a su estratega para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los Pumas UNAM tuvieron un desempeño irregular a lo largo del Apertura 2025, lo que les llevó a disputar el Play-in y posteriormente a ser eliminados por el Pachuca, catalogando el semestre como un rotundo fracaso luego de las importantes contrataciones. Debido a eso, se puso en duda la continuidad de Efraín Juárez como mandamás del banquillo y la directiva universitaria ya habría tomado la decisión.

Los Pumas finalizaron el Apertura 2025 en la décima posición, luego de haber conseguido cinco victorias, seis empates y seis derrotas, llegando a 21 unidades y consiguiendo su boleto al repechaje en la última jornada, superando por una unidad a Santos Laguna. Debido a eso, se enfrentaron a los 'Tuzos' en el Play-in y terminaron siendo eliminados al caer con marcador de tres goles por uno.

#Deportes | Bravos de Juárez vs Pachuca; horarios, canales y dónde ver EN VIVO el Play-in del Apertura 2025 ?https://t.co/JaqUAk1hjK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Luego de ser derrotados, la afición universitaria responsabilizó a Juárez por su fracaso, pidiendo su destitución inmediata y buscar a otro estratega de cara al Clausura 2026 y, pese a que han pasado un par de días solamente, la directiva de Pumas ya habría tomado la decisión. César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, adelantó que desde adentro del equipo se tomó la decisión de permanecer con Juárez para el próximo torneo.

Según lo reportado, la sociedad encabezada por Raúl González sostuvo una reunión en las instalaciones en Cantera, donde, con el argumento de brindarle continuidad de cara al arranque del próximo torneo de la Liga MX, se decidió renovar el contrato de Efraín Juárez. Con este anuncio, se descarta el rumor sobre la probable llegada del estratega mexicano al Celtic, con quien jugó hace una década.

#Deportes | Efraín Juárez podría dejar a Pumas para regresar al futbol europeo; es candidato para dirigir al Celtic ?uD83DuDE4Chttps://t.co/VWcay9vOKb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Polémicas de Efraín Juárez con Pumas

Pese a que tiene menos de un año en el banquillo universitario, Efraín Juárez se ha visto envuelto en un par de polémicas en torno a su figura; primero, recibió una suspensión de un par de jornadas, luego de haber insultado a un árbitro en el partido contra Águilas del América. Así mismo, cuando 'La Rebel' se manifestó por sus malos resultados, se paró de frente a ellos para desafiarlos y también hizo unas declaraciones polémicas luego de que Carrasquilla causara una fractura a Kevin Mier.

#Deportes | "Que dejen de jod...": Efraín Juárez minimiza la posible fractura de Kevin Mier en el Pumas vs Cruz Azul uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD15?https://t.co/3lGMvBHY3v — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui