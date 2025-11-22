El 'Bam' Rodríguez masacra al argentino ‘Puma’ Martínez y se consolida como el mejor supermosca

Riad, Arabia Saudita.- El argentino Fernando Martínez mostró mucha intensidad, pero pocas ideas, pues el mexicoamericano Jesse Rodríguez le pasó por encima y terminó por noquearlo en el décimo asalto este sábado 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

Con este resultado, el 'Bam' se convirtió en el campeón unificado de peso supermosca, al tener los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring. Además, da un batacazo para meterse de lleno en la lista de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad. Mientras que 'El Puma' se lleva su primer descalabro como profesional.

En la previa, el combate parecía ser más parejo, ya que se trataba de dos boxeadores que llegaban como invictos y como campeones del mundo, pero una vez que sonó la campana, el pupilo de Robert García se encargó de dominar la contienda. Con pasos laterales y combinaciones rápidas de golpes, el ahora monarca unificado frustraba la ofensiva del argentino.

??BAM RODRIGUEZ

WITH THE 10TH ROUND KO VICTORY OVER PUMA MARTINEZ??

uD83DuDCA5uD83DuDCA5#Boxing #BenavidezYarde

uD83DuDCA5uD83DuDCA5uD83EuDD4AuD83EuDD4AuD83EuDD4A



pic.twitter.com/o2TSSH27Dt — Danny (@dantheboxingman) November 23, 2025

Ese ritmo de pelea se mantuvo por nueve asaltos, hasta que en el décimo, Rodríguez conectó un izquierdazo sólido a la mandíbula de su rival, que terminó por mandarlo a la lona. El referí contó hasta 10 y el duelo llegó a su fin en Arabia.

Cabe destacar que en el pesaje ambos peleadores calentaron su compromiso; inclusive llegaron a protagonizar una trifulca de empujones. Además, en repetidas ocasiones 'El Puma' fue claro en mencionar que saldría con la mano en alto, pero al final Jesse Rodríguez fue mucha pieza.

Ahora el mexicoamericano pone su marca en 23 victorias con 16 nocauts, teniendo entre su currículo destacadas victorias frente a los excampeones mundiales Carlos Cuadras, Sunny Edwards, Pedro Guevara, Phumelela Cafu, Srisaket Sor Rungvisai y el sonorense Juan Francisco 'Gallo' Estrada, único boxeador que lo ha podido mandar a la lona. Mientras que Martínez pone su récord en 18 victorias y un descalabro.

uD83DuDD25 Jesse 'Bam' Rodriguez's world championship belt collection at age 25:



uD83DuDC51 Ring Super Flyweight

uD83DuDC51 WBA Super-Flyweight

uD83DuDC51 WBC Super-Flyweight (x2)

uD83DuDC51 WBO Super-Flyweight

uD83DuDC51 IBF Flyweight

uD83DuDC51 WBO Flyweight#TheRingIV | Buy now at https://t.co/AxmwuHuCw9 | @RiyadhSeason uD83EuDD4A pic.twitter.com/OdNVtPCr6b — Ring Magazine (@ringmagazine) November 23, 2025

Este mismo sábado en Arabia, el pugilista hermosillense Julio 'Diamante' Porras empató en su primer combate internacional ante el tanzano Pius Mpenda. Las tres tarjetas marcaron 57-57. Con el empate, el de la H se mantiene invicto como profesional con 13 victorias y una igualada.

