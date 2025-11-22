El piloto mexicano Ernesto Rivera voló en la Eurocup-3; próxima parada, Fórmula 3

Ciudad Obregón, Sonora.- Ernesto Rivera demostró por qué es el piloto mexicano con mayor proyección al terminar su actividad de este 2025 entre los mejores conductores de la Eurocup-3. El de sangre sonorense terminó como el cuarto mejor del campeonato europeo de monoplazas, con 176 puntos, a tan solo 24 unidades del tercer lugar, que fue para Kacper Sztuka, mientras que el segundo lugar y sitio de honor fue para los italianos Valerio Rinicella y Mattia Colnaghi, de manera respectiva.

Podio tras podio

En lo que fue su año de estreno dentro de este torneo, Ernesto Rivera tuvo una sobresaliente participación, debido a que únicamente en dos de las ocho carreras que se disputaron no ganó podio, que fueron en el TT Circuit Assen y el Circuit de Barcelona-Catalunya. Mientras que en siete ocasiones el jovencito de 16 años subió al podio.

No nos cansamos de ver a los mexicanos ganar uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



¡¡ERNESTO RIVERA, THE BOY YOU ARE!! uD83DuDD25



El piloto mexicano ganó la carrera 2 de la Eurocup-3 en Portimão convirtiendose en el líder del campeonato y con esto se lleva también un doble podio en el mismo fin de semana.



Como dijera… pic.twitter.com/jNv3ui9olw — Miss Indy uD83CuDFC1 (@MissIndycar11) June 8, 2025

En el primer evento del torneo, Red Bull Ring de Austria, el de padres sonorenses terminó en tercer lugar en la primera carrera. Posteriormente, fue en el Autódromo Internacional do Algarve, donde firmó una de sus mejores actuaciones al quedar segundo en la R1 y primer lugar en la segunda carrera del circuito.

En Circuit Paul Ricard volvió a figurar al quedar en tercero (R1). A su vez, en Monza terminaría por apoderarse una vez más de la cima de la competencia. Sería en SPA Francorchamps donde una vez más terminaría en primer lugar, mientras que su último podio llegó en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde finalizó en tercero.

Estos grandes resultados le valieron al mexicano ser llamado por Red Bull para ocupar el asiento del Campos Racing el próximo año en la Fórmula 3, donde igualmente se espera que pueda poner la bandera tricolor en lo más alto y se consolide como la futura gran estrella del automovilismo mexicano.

BREAKING: Ernesto Rivera joins the #F3 grid for 2026!



The Mexican driver will contest his rookie season with reigning Teams’ Champions @CamposRacing uD83DuDCAA#RoadToF1 pic.twitter.com/KtdWf23XV3 — Formula 3 (@Formula3) September 30, 2025

Podios de Rivera en la Eurocup-3

Red Bull Ring: 3er lugar

Autódromo Internacional do Algarve: 2do lugar (R1) y 1er lugar (R2)

Circuit Paul Ricard: 3er lugar

Autodromo Nazionale Monza: 1er lugar

SPA Francorchamps: 1er lugar

Circuito de Jerez – Ángel Nieto: 3er lugar

Fuente: Tribuna del Yaqui