Estrella de los Diablos Rojos del México llega para fortalecer el pitcheo de Naranjeros

Hermosillo, Sonora.- Dos juegos son los que restan para que la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico llegue a su fin y los Naranjeros de Hermosillo tienen altas posibilidades de finalizar dentro de los mejores tres de la tabla, pero ya con un planteamiento a lo que será la segunda mitad, el conjunto de Sonora está empezando a mover sus piezas.

Este sábado 22 de noviembre, los 17 veces campeones del beisbol invernal anunciaron la llegada del lanzador brasileño Daniel Missaki, quien es un viejo conocido de la pelota nacional, ya que sudó los colores de los históricos Diablos Rojos del México.

¡Missaki es Naranjero! uD83CuDDEFuD83CuDDF5uD83CuDDE7uD83CuDDF7



Afición, démosle la bienvenida al lanzador Daniel Missaki, quien se integra a nuestro equipo para la temp. 25-26 de la @Liga_Arco. uD83CuDF4A pic.twitter.com/lPri57hxW9 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 22, 2025

Cabe destacar que Missaki cuenta con la nacionalidad brasileña y ha representado al país sudamericano en diversas competencias internacionales, pero su carrera en el diamante comenzó a los 16 años, cuando formó parte del equipo carioca que buscó su boleto al Clásico Mundial de Beisbol y ese mismo año firmó con los Seattle Mariners, organización en la que participó hasta 2015.

Después de jugar varias temporadas en el beisbol de Japón, regresó a Ligas Menores en 2024 con los Chicago Cubs. Ese mismo año vio acción con los Diablos Rojos del México en Liga Mexicana de Beisbol, donde tuvo marca de 2-0 con 1.50 de efectividad en 5 juegos, siendo pieza importante en la corona que tuvo el equipo.

El invierno pasado, Missaki jugó en la Liga Dominicana de Beisbol con las Águilas Cibaeñas, donde logró registro de 2-0. En este 2025, Missaki firmó con Texas Rangers, llegando hasta la sucursal Doble-A en Frisco, lanzando en 30 compromisos.

Daniel Missaki reforzará el bullpen de Naranjeros de Hermosillo a partir de este sábado, en la serie que tienen en casa frente a Tucson. El nipón es uno de los brazos con los que contará el staff de picheo de Juan Gabriel Castro para la segunda mitad de la temporada 2025-2026 de la LAMP.

The #Cubs sign Daniel Missaki



RHP who is currently playing professionally in Mexico



2.86 ERA along with 75K’s



Seems like he has a gorgeous cutter, definitely not upset about adding a potential diamond in the rough uD83DuDD25uD83DuDD25



Welcome uD83DuDC3B



pic.twitter.com/nrEkzqAmEI — Just Another Year Chicago: Cubs (@JAYChi_Cubs) April 25, 2024

Este es el segundo pelotero brasileño que llega al club de la capital de Sonora este año, ya que hace un par de días, la novena naranja confirmó la llegada del nacido en Mascai Coutinho, Víctor Hugo Mascai Coutinho, quien se desempeña como outfielder.

Ficha Técnica

Nombre: Daniel Ryusuke Missaki

Fecha de Nacimiento: 9 de abril 1996

Lugar de Nacimiento: Fujinomiya, Japón

Posición: Pitcher

Lanza: Derecho

Batea: Derecho

Estatura: 1.83 metros

Peso: 87 kg.

Equipo Anterior: Texas Rangers (MILB)

Fuente: Tribuna del Yaqui