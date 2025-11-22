Kylian Mbappé, Courtois y Valverde; Real Madrid recupera a sus elementos para el reinicio de LaLiga

Ciudad de México.- Durante el parón internacional por la fecha FIFA de noviembre, el Real Madrid fue uno de los clubes más golpeados del mundo, pues llegaron a sumar hasta 10 elementos en la lista de lesionados, poniendo en riesgo su primera posición de LaLiga. Las buenas noticias para el conjunto madrileño son que podrá recuperar a Mbappé, Courtois, Valverde y otros más para enfrentar al Elche.

La baja más sonada para el Real Madrid había sido la de Kylian Mbappé; el delantero tuvo participación con la Selección de Francia, marcando un doblete contra Ucrania, pero no pudo terminar ese compromiso debido a un profuso dolor de tobillo. Al día siguiente se supo que el Mbappé causaría baja de la convocatoria francesa y estaría viajando de regreso a Valdebebas para comenzar con su recuperación.

Otro que vivió una situación similar fue Eduardo Camavinga, que, al igual que su compatriota, tuvo participación en el duelo entre Francia y Ucrania, aunque él sufrió una distensión muscular isquiotibial izquierdo, por lo que también regresó con el equipo. Fede Valverde era un elemento más que resultó con lesión en las últimas semanas, por lo que no pudo viajar para jugar con Uruguay en su amistoso con la Selección Mexicana.

Así mismo, Thibaut Courtois había sido convocado por Bélgica, pero el arquero no pudo integrarse a la convocatoria por un problema muscular, que lo obligó a permanecer con el club. El propio guardameta fue el que adelantó que sí estaría disponible para el próximo partido del Real Madrid, pues relató que lo que lo aquejaba era una lesión pequeña y ya se había solucionado.

Todos los jugadores antes mencionados se encuentran entre los convocados por Xabi Alonso para integrarse al Real Madrid para el reinicio de LaLiga contra el Elche, aunque aún restarán varios elementos importantes en la lista de lesionados.

Uno de ellos fue Dean Huijsen, que tuvo que ser liberado de la convocatoria por parte de la Selección de España debido a una sobrecarga muscular, pero no pudo completar su rehabilitación, por lo que terminó por no ser llamado por el técnico. Así mismo, se decidió dar descanso a Franco Mastantuono, que no ve actividad desde el 2 de noviembre debido a una pubalgia.

Pese a que han tenido sensaciones positivas en torno a su recuperación, se optó por no arriesgar a Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger, quienes quedaron descartados para el duelo contra el Elche. Dani Carvajal y Éder Militão fueron los únicos jugadores que desde un inicio se habían descartado para el reinicio de LaLiga.

