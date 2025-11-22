LAMP: Naranjeros de Hermosillo remonta y asegura serie en casa ante Tucson

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo no defraudaron en casa y tras superar 6-3 a Tucson, lograron quedarse con la última serie de la primera vuelta. El resultado le permitió al conjunto de Sonora llegar a las 20 victorias y tener oportunidad de cerrar la primera mitad como segundo en la tabla.

LOS SORPRENDEN

Las acciones en el Fernando Valenzuela comenzaron en la cuarta baja, cuando los locales abrieron la pizarra, gracias a un imparable de Willie Calhoun. Pero esa carrera despertó la ofensiva del conjunto de Arizona, que en la sexta entrada le dio la vuelta al marcador. Samar Leyva con elevado de sacrificio empató la pizarra, mientras que al siguiente turno Alexis Wilson pegó el imparable con el que Tucson puso los cartones 2-1.

¡LA SERIE SE PINTA DE NARANJA! ¡HOY GANARON LOS NARANJEROS! uD83CuDF4AuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83CuDF4AuD83DuDC4FuD83CuDFFB | @calientesports pic.twitter.com/3rtmhGqncR — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 23, 2025

REACCIÓN

Justamente cuando faltaban 6 outs para que los de Estados Unidos emparejaran la serie, el cuadro local reaccionó con un rally de cinco carreras en la octava. Jesús Loya abrió el capítulo con un jonrón en solitario que acortaría la distancia; posteriormente, Harold Ramírez con sencillo haría otra. Mientras que Ángel Ramírez sellaría la explosiva entrada con doblete remolcador.

Para el cierre, Ramón Mendoza pondría la tercera para Tucson con imparable, pero no fue suficiente y los de la capital de Sonora se quedaron con la victoria ante su gente. El pitcher ganador fue Daniel Missaki, mientras la derrota cargó Charlie Hasty quien falló al momento de asegurar la victoria para los estadounidenses.

¡Ángel Ramírez empujó dos rayitas más a la registradora! uD83CuDF4AuD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/ITOlGklCJc — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 23, 2025

Este domingo finaliza la serie y también la primera vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, hasta el momento Naranjeros no ha anunciado pitcher abridor, mientras que por Tucson anunció a Raúl Zoé Carrillo. El juego iniciará a las 17:00 horas (TIempo local).

Fuente: Tribuna del Yaqui